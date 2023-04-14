Ebubekir Sofuoğlu hakkında soruşturma

Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu hakkında Aile Bakanı Derya Yanık, AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan ve AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'i hedef alan paylaşımları nedeniyle hakkında soruşturma başlatıldı

SAÜ Rektörlüğünden yapılan açıklamada, hem disiplin hem de ceza soruşturulmasının başlatıldığı ifade edildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'nun şahsi twitter hesabı üzerinden 11 Nisan 2023 tarihinde yayınlamış olduğu mesajın içeriğinde bulunan 'Listenin neresinde olurlarsa olsunlar, Kabe'nin örtüsüne sarılı olsalar bile, cehennem soğuyuncaya kadar cehennem soğuyuncaya kadar cehennem soğuyuncaya kadar...' ifadelerinden kaynaklı olarak Rektörlüğümüzce Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu hakkında hem disiplin ve hem de ceza soruşturması başlatılmıştır."

NE OLMUŞTU?

Zengin, AK Parti ile Yeniden Refah Partisi arasında yürütülen ittifak görüşmelerinde gündeme gelen 6284 sayılı kanun için, "Kırmızı çizgimizdir" açıklaması yapmış ve bu sözleri nedeniyle tehdit mesajları aldığını söylemişti.

Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu da Özlem Zengin, Derya Yanık ve Çiğdem Erdoğan'ın fotoğrafını paylaşarak sosyal medya hesabından "Listenin neresinde olurlarsa olsunlar, Kabe'nin örtüsüne sarılı olsalar bile, cehennem soğuyuncaya kadar cehennem soğuyuncaya kadar cehennem soğuyuncaya kadar..." ifadelerinin de yer aldığı bir paylaşım yapmıştı.

Zengin ise, bu paylaşımı tehdit olarak nitelendirerek "AK Parti'yi kadınlar inşa etti. Kadın haklarından geri adım yok" demişti.