Ece Güler olayı ve Belgrad ormanı efsaneleri: Gizemli yaratık, cadı eğitimi masalları

Hayali Belgrad yaratığı. Yaratık her zamanki gibi aniden kayıt edildi ve kayboldu

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada yayınlanan bir videoda olduğu gibi, bölgede "yaratıklar" olduğunu iddia edenler de var. Bu video, kurmaca videoların bütün özelliklerin taşıyor, her zaman olduğu gibi cep telefonu kamerası açık ama nedense net çekim yapılamıyor, kamera birden başka bir yere dönüyor, panik başlıyor, yaratık her zamanki gibi kollarını havaya kaldırıyor, her zaman olduğu gibi aracına binip kaçmak isteyenler, yolun ortasında aynı yaratığı görüyor ve bir süre sonra çekim bitiyor.