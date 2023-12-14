Ece Güner kimdir? Avukat Ece Güner'in biyografisi

Ece Güner, 1969, Ankara doğumlu. Fransa’da büyüyen Güner, 1992’de, Fransa’nın en iyi hukuk fakültesi sayılan Faculté de Droit et de Sciences Économiques de Paris, Sorbonne (yeni adıyla, Paris II, Pantheon-Assas) Üniversitesi’nden en üst dereceyle mezun oldu. Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinden İstanbul Üniversitesi'nde denklik eğitimini tamamladı.



1994 yılından beri İstanbul Barosu'na kayıtlı olan Ece Güner, özellikle sınır ötesi birleşme ve devralmalar, özelleştirmeler, kamu-özel ortaklıkları ve finansman projelerinde Türkiye'nin önde gelen avukatlarından biridir.

2018’de, Ülkem İçin Çare kitabını yayımladı. Ece Güner , anadil seviyesinde Fransızca ve İngilizce, orta seviyede Almanca biliyor. Evli ve çocuklu. İstanbul’da yaşıyor.

