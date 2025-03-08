Ece Gürel olayı ve Belgrad Ormanı efsaneleri: Gizemli yaratık, cadı eğitimi masalları

Hukuk bürosunda sekreterlik yapan Ece Gürel'in yaşamını yitirmesinin ardında tartışılan konulardan birisi de, "ruhani" yolculuk, gizemli sayılara olan inanç ve "cadılık kursu" gibi eğitimler oldu. "Ayahuska", “Grabovoi Sayıları”, "Belgrad ormanı yatırları" gibi mantıksız ve akıl dışı bazı kavramlar da tartışılıyor. Gürel'in bu kurslara ilgisi biliniyor ve muhtemelen de iş yeriyle ilgili sorunların ardından rahatlamak için Belgrad Ormanı'na gitti. Belgrad Ormanı, İstanbul'da yürüyüş için en önemli güzergahlardan birisi. Bakımlı yolları, temiz hava ve canlı bitki dokusuyla, doğa severlerin en çok tercih ettiği yerlerden birisi olan bu orman, yakın dönemde "ruhani yolculuk" tuzağı için de kullanılmaya başlandı. RUHANİ PAZARLAMACILAR ORTAYA ÇIKTI 1956 yılından beri piknik alanı olarak kullanılmaya başlanan orman, bir çok ünlü isim tarafından da spor amaçlı olarak tercih ediliyor. Osmanlı döneminde İstanbul'a su kaynağı olarak kullanılan tarihi bentler ormana değer katıyor. Doğa yürüyüş, bisiklet turları, spor etkinlikleri için en önemli yerlerden olanın ormanın, bir süredir garip ziyaretçileri var. "YATIRLARIN ENERJİSİ YALANI DA VAR" "Ormanın altındaki yatırların enerjisini" deneyimlemek, "ormanın gizemli büyülerini" yaşatmak gibi akıl dışı pazarlama yöntemleriyle gruplar oluşturan bazı "ruhani liderler" ormandan görülmeye başlandı. Kent merkezine yakın olmasının yanısıra, gidiş yolundaki kahvaltı mekanlarıyla iyi bir sosyal ortam oluşturan orman, "ruhani pazarlamacıların" gözdesi. Peki eğitimli kişiler, üniversite mezunu insanlar bu pazarlamacılara nasıl inanıyor?

Ece Gürel'in eşi sözde gizemli sayıları paylaşıyordu.

GİZEMLİ ORMAN CANAVARI VE BİLİNEN HİKAYE

Belgrad Ormanı'nda su kemerleri dışında tarihi dini yapı ve kalıntısı bulunmuyor. Yeniçeri isyanı sırasında, buraya saklanan Yeniçerilerin ormandan çıkarılması için bütün bölgenin yakıldığına ilişkin bilgiler var fakat, ne eski bir mezarlık, ne türbe ne de "yatır" adı verilecek bir kalıntı bulunuyor. Kendilerine "ökült" eğitimcisi adı veren bazı kişilerin, bu bölgeyi gizemli ve "manevi yolculuk" için iyi bir alan gibi pazarladığı biliniyor.

Hayali Belgrad yaratığı. Yaratık her zamanki gibi aniden kayıt edildi ve kayboldu

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada yayınlanan bir videoda olduğu gibi, bölgede "yaratıklar" olduğunu iddia edenler de var. Bu video, kurmaca videoların bütün özelliklerin taşıyor, her zaman olduğu gibi cep telefonu kamerası açık ama nedense net çekim yapılamıyor, kamera birden başka bir yere dönüyor, panik başlıyor, yaratık her zamanki gibi kollarını havaya kaldırıyor, her zaman olduğu gibi aracına binip kaçmak isteyenler, yolun ortasında aynı yaratığı görüyor ve bir süre sonra çekim bitiyor.

Belgrad yaratığı, yaratıkların bilinen hareketini yapıyor, kolları kaldırıyor, panik başlıyor

Ece Gürel'in yaşamının yitirmesinin ardından "sihir, voodo, cadılık sanatı, kehanet teknikleri" gib eğitimler verenler de tartışılıyor. Gürel'in 'Witchcraft' yani "cadılık zanaati" eğitimi aldığı biliniyor. Gürel'e ders veren "astrolom" Hale Özen, bir YouTube yayınında, Ece Gürel'in 1,5, 2 yıldır öğrencisi olduğunu söyleyerek, "Kurşun dökme, tarot ve şamanik eğitim alarak başladı." dedi. Gürel'in son dönemlerde değiştiğini ileri süren Özen, "Son 2-3 aydır duygusal tepkileri daha yoğun birisine dönüştü. Birçok konuya çok fazla anlam yüklüyordu. Normal konulara daha takıntılı olmaya başladı." dedi. 1500 DOLARLIK ÇAY MASALI Görül'in inançlı bir insan olduğunu söyleyen Özen, Gürel'in Ayahuska adı verilen, halüsülasyon çayı kullanmadığını çünkü buna parasının yetmediğini de söyledi. "Ölüme en yakın deneyim" sunduğu ileri sürülen çayın fiyatı 1500 dolar. Hale Önel, Ece Gürel'in ormana ritüel için gitmediğini belirtirken, "Diyelim kendince bereket ritüeli yaptı. Annelerimiz de yapar. Biz bereket için ne yaparız… Biz bereket için yenibahar ile tuz kavururuz ocakta" dedi. YA TUTARSA TUZAĞINA DÜŞÜYORLAR



Prof. Dr. Hakan Türkçapa

Peki, belirli bir eğitim olmayan sözde uzmanlar, zenginlik, inanılmaz manevi güç gibi sonu gelmeyen "hayali" beklentileri nasıl pazarlıyor? Üniversite mezunu, eğitim seviyesi yüksek kişiler, mantıksız bu vatlere nasıl inanıyor? Prof.Dr. Hakan Türkçapar, ntv.com.tr için bu soruları yanıtladı. - Eğitimli kişiler nasıl bu tür manasız işlere inanabiliyor? Türkçapar:Eğitim seviyesi ne olursa olsun, insanlar büyük vaatlere inanma eğilimindedir. İnsanlar özellikle belirsizlik, korku veya çaresizlik hissettiklerinde, hızlı ve mucizevi çözümler sunan yaklaşımlar cazip hale gelir. “Ya tutarsa, ya gerçekse” düşüncesi bu inancı besler. Ayrıca, Plasebo etkisi nedeniyle bazı kişiler bu yöntemlerin işe yaradığını hissedebilir ve başkalarına da önerebilir. Ancak bilimsel temeli olmayan bu tür inançlar, özellikle ruhsal rahatsızlığa yatkın kişiler için ciddi riskler taşır. - Eğitim verdiklerini iddia eden veya yolculuğa çıkartan kişiler insanları nasıl etkiliyor? DOLANDIRICI ANTİSOSYAL TİPLER Türkçapar: Bu tür uygulamaları yayan kişilerin bir kısmı kasıtlı olarak insanları kandıran, dolandırıcılık amacı güden antisosyal veya psikopatik eğilimler gösteren bireylerdir. Bir kısmı ise gerçekten inandığı için bu yöntemleri savunur. En tehlikeli olanı, bu yöntemlere içtenlikle inanan ancak kendisi de psikolojik sorunlar yaşayan kişilerdir. Günümüzde sosyal medya platformları ile bu inançlar hızla yayılıp geniş kitlelere ulaşabiliyor ve insanları etkileyebiliyor. - İnsanların hangi özellikleri kullanılıyor? Türkçapar: İnsanların korku, üzüntü, şaşkınlık gibi yoğun duygusal durum yaşadıkları anlar büyük zaaflarıdır. Bu tür duygular içindeki bireyler telkine daha açık hale gelir ve dolayısıyla bu tür sahte uygulamaların etkisi altında kalabilirler. Bu zayıf anlarda hızlı bir çözüm vadeden, umut veren herhangi bir uygulama kolayca benimsenebilir. CİDDİ PSİKOLOJİK SORUN YARATIR - Bu tür eğitimlerin belirli bir süre sonra insanları yıkıma uğratması nasıl mümkün? Türkçapar: Başlangıçta kişiye iyi geldiği sanılan yöntemler, özellikle ruhsal yatkınlığı olan bireyler için ciddi sorunlara yol açabilir. Özellikle psikoz riski olan bireyler, yememe, içmeme, konuşmama, dünyayla ilişkiyi kesme gibi aşırı ritüeller ile uyaran yoksunluğu oluşturup psikotik bir rahatsızlık yaşayabilir. Bu psikotik durum tetiklendiğinde kişide zemin var ise kalıcı bir psikotik rahatsızlığa dönüşebilir. Gerçek bilimsel yöntemlerden uzaklaşıldığında, kişisel zarar kaçınılmaz hale gelir. Sağlığı yerinde birinin bir spor uygulaması sorun olmayabilir ama belli bir rahatsızlığı ya da rahatsızlığa yatkınlığı olan birinin doktordan öneri almadan spor dahi yapmaması gerekir. Özellikle ruhsal sorunu ve yatkınlığı olan kişiler bu tür uygulamalardan daha çok zarar görebilir.