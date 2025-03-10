Ece Gürel olayında yeni gelişme | En son mesajlaştığı arkadaşı: Kayboldum yazdığında anlamadım

İstanbul Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra bulunan Ece Gürel, hipotermi nedeniyle hayatını kaybetti. Genç kadının hastaneye getirildiği anda kalp krizi geçirdiği, ardından iç kanamaya bağlı olarak yaşamını yitirdiği öğrenildi. Adli Tıp incelemesinde Gürel'in vücudunda darp izine rastlanmadı. EN SON KONUŞTUĞU ARKADAŞI O ANLARI ANLATTI Ece Gürel'in ölümünün ardından, ailesi tarafından dile getirilen iş yerinde mobing iddialarına yenisi eklendi. Gürel'in son mesajlaştığı arkadaşı da benzer açıklamalar yaptı. Sabah gazetesinde Ece Gürel'le kaybolduğu gün mesajlaştığı arkadaşı Özge A.Ö.'nün ifadesine yer verildi. Özge A.Ö. ifadesinde, Ece Gürel ile öncesinde ve olay günü sık sık sohbet ettiğini anlattı. Yaptıkları son konuşmada Gürel’in kendisine iş yerinde yaşadığı problemleri anlattığını söyleyen Özge A.Ö. "Kaybolmadan iki gün önce iş yerinde bir kağıt imzalatmışlar, canı çok sıkkındı. Bana "İş tanımımda olmayan şeyler yaptırmak istediler. Tuvaletleri sen temizleyeceksin, kahveleri sen getirip götüreceksin dediler. Ayrılmam için kağıt imzaladım" diye anlattı. Ben kendisini teselli etmek istedim. Ama ailesinden de bu kağıdı neden imzaladın diye üzerine gelenler olmuş. Haliyle kafası çok bozulmuştu." dedi.

"KAYBOLDUM YAZDIĞINDA ANLAMADIM" Gürel’in kendisine ilk olarak Atatürk Arboretumu’na gideceğini söylediğini ancak sonrasında karar değiştirdiğini ve Belgrad Ormanı'na gittiğini belirten Özge A.Ö. “Bana ‘ormana gitmek nefes almak, hava almak istiyorum’ dedi. orada daha önce birlikte gittiğimiz yerlerden bana fotoğraflar attı. Bendin olduğu yere gitmek istiyordu. Bir süre sonra ‘kayboldum, oturdum ruhum geride kaldı’ yazdı. Bende mecazi anlam yükledim. Gerçekten kaybolduğunu ailesiyle görüşünce anladım.” dedi. Ece Gürel’in astronomiye ilgisi olduğunu, dersler aldığını söyleyen arkadaşı, cadılık eğitimi ya da okuluyla ilgili bir bilgisi olmadığını belirtti.

MOBBİNG İDDİALARI



Ece Gürel, avukatlık firmasında sekreter olarak çalışıyordu.

Gürel'in kaybolmasının ardından iş yerinde arkadaşları tarafından mobbinge uğradığı, istifa etmek zorunda kaldığı, daha sonra yeniden işe girmek istediği ancak olumsuz yanıt aldığı iddia edildi.

Gürel'in akrabalarından Yusuf Beştepe açıklamalarda, genç kadının iş yerinde istifa ettiğini ancak daha sonra geri dönmek istediğini şöyle iddia etti:



"Haftabaşı Ece'ye 'Çalışacak mısın sen?' diyorlar. O da 'Ben çalışacağım sinirle söyledim istifa etmeyeceğim' diyor. Pazartesi günü de tamam diyorlar. Cuma gününe kadar çalıştırıyorlar; Cuma günü de mesai bitimi Ece'yi odaya çağırıyorlar. 'Senin madem ağzından çıktı bu laf imzalayacaksın' diyorlar. Ece'ye baskı yapıyorlar ve imzalıyor."



Yusuf Çeştepe, iddialarını şöyle sürdürdü:



"Cuma günü Ece’yi işten çıkarıyorlar, sözleşme imzalatıyorlar tazminatını almayacaksın tarzında. 4-5 tane avukatla aynı odaya sokuyorlar. Orada nasıl bir psikolojik baskı yedi, neler yaşandı, nasıl bir mobbing uygulandı bilmiyoruz. 1 haftalık 10 günlük süreç mi onu da bilmiyoruz. Kar yağdığı zaman başlıyor Ece’nin işyerinde problemi."



İş yerinden verilen bilgilerde ise, Gürel'in istifa etmediği, çalıştığı belirtildi.

Ece Gürel'in 2 Mart günü, Mecidiyeköy'den metroya bindiği, Hacıosman durağında indikten sonra otobüsle Belgrad Ormanı'na gittiği biliniyor.



Daha sonra bazı eşyaları bulundu ancak genç kadınla iletişim kesildi.



Bölgeye sevk edilen olay yeri inceleme ekipleri, cep telefonu, mont ve çantanın da aralarında bulunduğu bazı kişisel eşyayı bulmuştu.