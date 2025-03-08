Ece Gürel'e cadılık eğitimi veren Hale Nur Özen gözaltına alındı
Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra bulunan ancak yaşamını yitiren Ece Gürel'e "cadılık eğitimi" verdiği belirtilen Hale Nur Özen gözaltına alındı. Özel "nitelikli dolandırıcılıkla" suçlanıyor. Özen, kendisini "astrolomi" kurucusu olarak tanıtıyor, "harmonik ses ve çakra açma" eğitimi veriyor.
Belgrad Ormanı'nda 4 gün süreyle aranan ve bulunduktan sonra hipotermiye girerek yoğun bakıma kaldırılan, peyzaj mimarı Ece Gürel kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.
Gürel'in hayatını kaybetmesinden sonra olayla olayla ilgili çarpıcı iddialar gündeme geldi. Ece Gürel'in spiritüel bir tören için ormana gittiği, bir süredir “cadılık zanaati" eğitimi aldığı iddia edildi.
Ece Gürel'in hayatını kaybetmesinden sonra kendisine cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özer hakkında Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla "Halk arasında endişe, korku veya panik oluşturmak saikiyle, ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı olmak ve nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla gözaltına alındı.
Hale Nur Özen, sağlık raporu almak üzere hastaneye sevk edilirken yarın mevcutlu olarak adliyeye sevk edilecek.
Gürel'in 'Witchcraft' yani "cadılık zanaati" eğitimi aldığı biliniyordu. Gürel'e ders veren "astrolom" Hale Özen, bir YouTube yayınında, Ece Gürel'in 1,5, 2 yıldır öğrencisi olduğunu söylemişti.
Özen, "Kurşun dökme, tarot ve şamanik eğitim alarak başladı." dedi. Gürel'in son dönemlerde değiştiğini ileri süren Özen, "Son 2-3 aydır duygusal tepkileri daha yoğun birisine dönüştü. Birçok konuya çok fazla anlam yüklüyordu. Normal konulara daha takıntılı olmaya başladı." dedi.
Özen, bugün de sosyal medyada açıklama yaparak, kendisine yönelik suçlamalara yanıt vermek istedi. Gözaltı kararı öncesi çekilen videoda Özen, "5 gündür hakaret ve paylaşımlarla mücadele" ettiğini ileri sürerek, aslında cadı olmadığını, geçmişte yetenekli kadınlara bilimin olmadığı dönemlerde "cadı" denildiğini anlattı.
HARMONİK SESLE ÇAKRA AÇIYOR
Özen, sosyal medya paylaşımlarında, eğitim programlarına gelen yorumları da palaşıyor. Bir öğrencisi aldığı eğitim için, "ses frekanslarının vücut enerji merkezleriyle çakralarla nasıl etkileşime girdiğini deneyimleyerek rahatlama ve denge hissim oluştu" yorumunu yazarken, bir başka öğrencisi olduğunu eden kişi de, "harmonik sayıları ve sesleri ispatları ile hayatıma dokunduğun için minnettarım" yazmış. Bu yorumların gerçek öğrencilere ait olup omadığı ne değil.
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