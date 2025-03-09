Ece Gürel'e cadılık eğitimi veren Hale Nur Özen adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

İstanbul'da yaşayan peyzaj mimarı Ece Gürel, 2 Mart’ta gittiği Belgrad Ormanı’nda kayboldu. Yapılan aramalar sonucunda Gürel, kaybolduktan 4 gün sonra arama- kurtarma ekipleri tarafından baygın halde bulundu. Maslak’taki özel bir hastaneye kaldırılarak yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Gürel, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.



Adli Tıp Kurumu’na götürülen Ece Gürel’in cenazesi, yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Gürel’in cenazesi, Bağcılar’daki Güneşli Merkez Camisi’nde ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Bahçelievler’deki Sinan Paşa Koca Mezarlığı’na defnedildi.

"CADILIK EĞİTİMİ" VEREN HALE NUR ÖZEN'E GÖZALTI



Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, Ece Gürel’e 'cadılık eğitimi' verdiği öne sürülen ve Bursa’da yaşayan Hale Nur Özen hakkında 'halka yanıltıcı bilgiyi alenen yayma', 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'Vergi Usul Kanunu’na muhalefet' suçlamasıyla yakalama kararı çıkardı.

Dün, Bursa polisi tarafından yakalanarak gözaltına alınan Özen, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.



ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI



Hale Nur Özen, sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Haftada iki gün imza verecek olan Özen’e, yurtdışına çıkış yasağı konuldu.



Hale Nur Özen’in emniyetteki ifadesinde, Ece Gürel’i online ders vasıtasıyla tanıdığını ve suçlamaları kabul etmediğini söylediği öğrenildi.