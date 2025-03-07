Ece Gürel'i soğuk mu öldürdü mobbing mi?

İstanbul Gültepe'deki evinden 2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı'na yürüyüş yapmak için çıkan Ece Gürel, 4 gün sonra neredeyse donmak üzereyken bulundu.

Genç kadının, soğuk havada 4 gün nasıl hayatta kaldığı bilinmiyor.

Belgrad Ormanı, bu mevsimde son derece soğuk bir yer ve bazı kapalı alanlar olsa da Gürel'in bu yerlere ulaşamadığı, açık havada hayatta kalmaya çalıştığı anlaşılıyor. Eşyalarından 6 kilometre ileride, gece yarısı bulunan genç kadının üzerinde kalın bir mont yoktu, titriyordu ve bilinci yarı kapalıydı.

Ece Gürel, hastaneye kaldırıldığında eşiyle konuştu, bir süre sonra genç kadının kablinin durduğu, yeniden yaşama döndürüldüğü açıklandı. Yoğun bakıma alınan Gürel, bugün saban karşı yaşamını yitirdi. Hipoterminin, yani vücut ısısının yüksek derecede düşmesi, kalp ve kaslara ağır zarar verebiliyor. İleri derecede hipotermiye maruz kaldığı anlaşılan Ece Gürel'in kesin ölümü nedeni otopsi sonrası anlaşılacak.

Ece Gürel'in ölümünün ardından, ailesi tarafından dile getirilen iddialar yeniden gündemde.

MOBBİNG İDDİALARI NEDİR?

Kızlarının hayatından endişe duyan aile, canlı yayına çıkarak çıkarak seslerini duyurmaya çalıştı. Son zamanlarda iş yerinde sorunlar yaşadığı anlatılan genç kadının, psikolojik sorunlar yaşamış olabileceği bu nedenle de kendine zarar vermiş olabileceği iddiası ortaya atılmıştı. Ancak Gürel'in yakınları, böyle bir şeyin mümkün olmadığını genç kadının oldukça sosyal ve enerjisi yüksek biri olduğuna da dikkat çekmişti.

Ece Gürel'in 2 Mart günü, yaşadığı binadan çıktığı ve İETT otobüsü ile Belgrad Ormanı'na gittiği biliniyor. Görüntülerden, yaşadığı binadan çıkan Gürel'in otobüsle yolculuk yaptığı ve otobüsten inerek şoföre teşekkür ettiği anlaşıldı.

Daha sonra bazı eşyaları bulundu ancak genç kadınla iletişim kesildi.

Bölgeye sevk edilen olay yeri inceleme ekipleri, cep telefonu, mont ve çantanın da aralarında bulunduğu bazı kişisel eşyayı bulmuştu.