Ece Gürel'i yıldızlara sormuşlar: Yönünü Mars şaşırtmış

Ece Gürel, Belgrad Ormanı'nda geçirdiği 4 günün ardından hipotermi ve iç kanama nedeniyle yaşamını yitirdi. Genç kadının kaybolmasının ardından başlayan tartışmalarda, gizemli sayılar, fal, kurşun dökme gibi konulara olan ilgisi de ele alındı.

Genç kadının astroloji, fal ve burçlarla ilgili kurslara gittiği biliniyor. Gürel'in hocası kendisini "astrolomi" bilimi kurucusu ilan eden Hale Nur Özen. Özen, "cadı zanaatı" gibi eğitimler de veriyor, Gürel'de birçok öğrencisinden biri.

Özen, Gürel kayıpken sosyal medya hesabında yayınladığı bir videoda, Gürel'in derslerine katıldığını anlatıyor. Özen bu videoyu çektiğinde Gürel 3 gündür kayıptı. Özen videosunda, öğrencileriyle çevrim içi konuşuyor. Videonun amacı, öğrencileri Ece Gürel konusunda bilgilendirmek gibi görünsede aslında amacı, öğrencileri susturmak, basına bilgi vermemelerini sağlamak ve daha çok kendisinin bazı özelliklerini anlatarak, aslında korkutmak. Gürel, öğrencilerine önce kendisinin de "medyacı" olduğunu, yani bir dönem gazetecilik yaptığını anlatıyor. Ece Gürel hakkında çıkan haberlere tepki gösteren Özen, kurşun döktürmenin ruhani bir iş olmadığını Türk geleneği olduğunu anlatıyor, "Ece herkese kurşun dökerdi para almazdı, bağış yapılmasını isterdi" diyor.

Ece'nin kendisiyle 1-2 yıldır birlikte olduğunu anlatan Özen, bir süre sonra konuyu, Ece'nin kaybolmasına getiriyor. Özen, bu konuyu anlatırken, Ece'nin yıldız haritasının kendisinde olduğunu belirtiyor ve şöyle konuşuyor:

"Ece nin natal (yıldız) harita bilgileri biz de var, bugün 10 astrolog arkadaşım talep etti, lakin bunu paylaşmıyoruz, paylaşmayacağız, öğrencilerimden bile paylaşan olursa benimle arası bozulur."

Özen, aslında öğrencileri genel olarak Ece konusunda bilgi vermemeye yönlendirmek istiyor. Konuşmaya görüntülü katılan bir öğrenciyi de soruları nedeniyle tersliyor, hatta gruptan atıyor.

"BAŞINIZ BÜYÜK BELAYA GİRER"

Kendisinin yıldız haritasına bakarak Ece'nin kayboluşu konusunda bulgulara ulaştığını ima eden Özen, bir süre sonra, uyarısının dozunu artırıyor:

"Herhangi bir özel bilgi paylaşımı yapmayacğız. Her öğrencimizin natal bilgisi var, çok büyük papaz oluruz. Alan kişinin de veren kişinin de başı belaya girer ben takip edeceğim."

"MARSI YÖNÜNÜ ŞAŞIRTMIŞ"



Ece'nin kaybolması hakkında kendilerinin "güçlü analizleri" olduğunu anlatan "astrolomi" uzmanı Özen, bilgisini şöyle paylaşıyor:



"Güçlü analizlerimiz var bunları yayınlamıyoruz biz bildik diye bile yayınlamıyoruz. Bildiğim tek birşey kayıp an haritasına baktık, Ece' nin haritasına baktık derece var, burada bahsettiğim derecesi 6 yıllık çalışmanın sonunda derlenmiş sadece astrolomiye aittir. Mars'ın derecesi yön şaşırtma, başka yöne yönlendirme. Astrolomi haritası olarak bildiğimiz şey o kadar büyük bir yön değiştirme şaşırtma var ki söylebileyeceğim tek şey bu."



İŞ YERİNİ SUÇLAYAN MESAJI PAYLAŞTI

Öğrencisi hakkında bilgi vermeyeceğini ileri süren Özen, sosyal medyadan bir yandan da kendisine gelen mesajları paylaştı. Paylaştığı mesajlardan birisi Ece Gürel'in iş yeriyle ilgili sorun yaşadığını ileri sürüyor. Özen, bilinçli olarak bu mesajı paylaşmayı tercih ediyor.



Mesajda, Ece'ye danışmanlık yapan birisi, kendisine 2023 yılında tazminatsız işten çıkarılma konusunda sorular sorduğunu anlatıyor, iş yerindeki sorunlarına vurgu yapıyor ve ekliyor "sizin üzerinizde çok baskı kurulduğu için yazmak isedim. Bence herkesin söylediği gibi bir ayin ya da benzeri birşey değildi."

Özen'in konuşması, yeni internet sitesinin reklamı ve bir dönem ücretsiz olduğu ama yakında abonelik istenileceğini belirtmesiyle son buluyor.