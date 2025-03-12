Ece Gürel’in ailesi savcıyla görüştü
Belgrad Ormanı’nda kaybolan, bulunduktan sonra kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Ece Gürel’in ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Gürel’in ailesi bugün savcı ile görüşüp, bilgi sahibi olarak beyanda bulundu.
Belgrad Ormanı’nda kaybolduktan dört gün sonra bulunan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Ece Gürel’in annesi, babası ve eşinin bilgi sahibi olarak beyanları alındı.
Gürel’in ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma hakkında bilgi almak üzere Gürel’in annesi, babası ve eşi bugün İstanbul Adliyesi’ne geldi.
Soruşturmanın savcısıyla görüşen aile üyeleri, burada bilgi sahibi olarak beyanda bulundu.
Gürel’in ailesi daha sonra adliyeden ayrıldı.
NE OLMUŞTU?
Kağıthane Gültepe Mahallesi’ndeki evinden 2 Mart Pazar günü gezmek için Belgrad Ormanı’na gideceğini söyleyerek ayrılan peyzaj mimarı 36 yaşındaki Ece Gürel kaybolmuş, yakınlarının ihbarı üzerine ormanda çok sayıda arama kurtarma ekibinin katılımıyla geniş çaplı arama çalışması başlatılmıştı.
Gürel’in cep telefonu ve bazı kişisel eşyalarına, 4 Mart’ta Belgrad Ormanı’nda yürütülen arama çalışmaları sırasında ulaşılmıştı.
Ekiplerin dört gün süren çalışması sonucu 6 Mart’ta saat 01.15’te sarp ormanlık alanda bulunan Gürel, Acıbadem Maslak Hastanesi’nin yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmış, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirmişti.
Gürel’in cenazesi, 7 Mart’ta Bağcılar’daki Güneşli Merkez Camisi’nde ikindi vakti kılınan namazın ardından, Kocasinan Mezarlığı’nda toprağa verilmişti.
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