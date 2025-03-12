Ece Gürel’in ailesi savcıyla görüştü

Belgrad Ormanı’nda kaybolduktan dört gün sonra bulunan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Ece Gürel’in annesi, babası ve eşinin bilgi sahibi olarak beyanları alındı.



Gürel’in ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma hakkında bilgi almak üzere Gürel’in annesi, babası ve eşi bugün İstanbul Adliyesi’ne geldi.



Soruşturmanın savcısıyla görüşen aile üyeleri, burada bilgi sahibi olarak beyanda bulundu.



Gürel’in ailesi daha sonra adliyeden ayrıldı.