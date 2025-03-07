Ece Gürel'in ölüm nedeni belli oldu: Kalp krizi ve iç kanama
Belgrad Ormanı'nda kaybolmasının ardından 4 gün sonra bulunan Ece Gürel'in, ölüm nedeni belli oldu. Genç kadının "hastaneye getirildiği anda kalp krizi geçirdiği" ardından iç kanamaya bağlı olarak yaşamını yitirdiği öğrenildi. Adli Tıp incelemesinde Gürel'in vücudunda darp izine rastlanmadı.
Ece Gürel'in, bulunmasının ardından yaşama döndürülmesi için gayret gösterildi.
Genç kadının bulunduğu bilinci yarı açıktı ancak titriyordu. Güler'in sağlık durumu şu seyri izledi:
"Hipotermi halinde vücut ısısının 25 dereceydi, hastaneye getirdiklerinde kalp krizi geçirdi müdahale sonucu tekrar hayata döndürüldü, entübe halde tedavisine devam edildi, 6 Mart saat 16:00 sıralarında iç organlarda kanamaların başladı. 7 Mart saat 03:40 sıralarında vefat etti."
ADLİ TIP RAPORU
Adli Tıp tarafından yapılan incelemelerde Gürel'in vücudunda darp izine rastlanmazken, genç kadının hipotermi ve sonrasında gerçekleşen komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi.
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