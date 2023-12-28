Ece Ronay'ın ifadesi ortaya çıktı

"'KURTKÖY ŞUBEN MAIL ORDER YAPIYOR' ŞEKLİNDE BİR MESAJ GELDİ''



Bir gün 'Muhammet Yakut' ismi ile sahte olduğu anlaşılan bir hesaptan hesabıma 'Sen temiz ticaret yapıyorsun. Fakat senin ismin ile çalışan Kurtköy şuben mail order yapıyor.' şeklinde bir mesaj geldi. Ben bu durumu Mehmet'e söyledim. Mehmet benden alacağı olmadığı halde 9 milyon liralık alacağı olduğunu iddia etmektedir. Bunu hatta canlı yayında da açıkça söyledi. Ben Mehmet'in mal varlığının denetlenmesi yönünde paylaşımlar yaptım. Mehmet'in araçlarının 'Akamotor' isimli galeride olduğunu belirttim. Daha sonra burası kurşunlanmış. Ben asla hedef göstermedim.''



MAIL ORDER NEDİR?



Mail order, kart sahibinin iş yerine gitmeden mal ve hizmet almak, herhangi bi ödeme yapmak istemesi halinde, gerekli bilgileri vererek posta ya da telefon aracılığıyla yapılan ödeme işlemidir.

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