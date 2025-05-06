Ece Üner'in kim olduğu, Türkiye gündemini yakından takip eden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Peki, Ece Üner kimdir? Spiker Ece Üner kaç yaşında ve nereli?



ECE ÜNER KİMDİR?



Ece Üner, 21 Temmuz 1981 yılında İstanbul'da doğdu. Bir dönem CNN Türk'te genel müdürlük yapan Şanlıurfalı Dinç Üner ve Makedonya göçmeni Ayşe Meral Üner'in kızıdır.



Koç Özel Lisesini bitirdikten sonra Koç Üniversitesi Sosyoloji ve Tarih bölümlerinden 2003 yılında mezun oldu. Paris Üniversitesi'nde Fransızca dil eğitimi, Brüksel'de ise Avrupa Birliği konusunda eğitim aldı.



Diyalog, Spikerlik ve Sunuculuk Okulunu dönem birincisi olarak bitirdi. Medya Ekonomisi, Dünya Medyası, Medya Tarihi ve Küresel İletişim üzerine yazıları ve tezleri bulunmaktadır.



Meslektaşı Deniz Bayramoğlu ile 2013'te evlendi. 12 yıl atletizmle uğraşan Üner'in, 1500, 3000 ve 5000 metrelerde İstanbul ve Türkiye dereceleri bulunmaktadır.