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Ece Üner'e soruşturma: Adli kontrolle serbest bırakıldı

Gazeteci ve sunucu Ece Üner hakkında, "yargı organlarını alenen aşağılama" ve "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçlarından soruşturma başlatıldı. Üner, adli kontrol şartıyla  serbest bırakıldı.

Ece Üner'e soruşturma: Adli kontrolle serbest bırakıldı

Halk TV sunucusu Ece Üner, gazeteci İsmail Saymaz'ın pasaportuna el konulmasıyla ilgili yaptığı bir sosyal medya paylaşımına destek vermişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ece Üner'e, bu paylaşımda kullandığı ifadeler nedeniyle "yargı organlarını alenen aşağılama" ve "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçlarından soruşturma başlattı.

Ece Üner kimdir? Sunucu Ece Üner kaç yaşında ve nereli?

Ece Üner kimdir? Sunucu Ece Üner kaç yaşında ve nereli?

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Savcılık, Üner'in ifadesinin alınması amacıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne talimat vererek hazır edilmesini istedi.

Ece Üner, polis ekiplerinin eşliğinde adliyeye sevk edildi.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Ece Üner, sevk edildiği Sulh Ceza Mahkemesince yurt dışı çıkış yasağı ve imza atma şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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