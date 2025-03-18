Ece Üner'e soruşturma: İfadeye çağrıldı
Gazeteci ve sunucu Ece Üner hakkında, "yargı organlarını alenen aşağılama" ve "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçlarından soruşturma başlatıldı.
Halk TV sunucusu Ece Üner, gazeteci İsmail Saymaz'ın pasaportuna el konulmasıyla ilgili yaptığı bir sosyal medya paylaşımına destek vermişti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ece Üner'e, bu paylaşımda kullandığı ifadeler nedeniyle "yargı organlarını alenen aşağılama" ve "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçlarından soruşturma başlattı.
Savcılık, Üner'in ifadesinin alınması amacıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne talimat vererek hazır edilmesini istedi.
Ece Üner, polis ekiplerinin eşliğinde adliyeye sevk edildi.
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