Ece Üner'e soruşturma: İfadeye çağrıldı

Halk TV sunucusu Ece Üner, gazeteci İsmail Saymaz'ın pasaportuna el konulmasıyla ilgili yaptığı bir sosyal medya paylaşımına destek vermişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ece Üner'e, bu paylaşımda kullandığı ifadeler nedeniyle "yargı organlarını alenen aşağılama" ve "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçlarından soruşturma başlattı.