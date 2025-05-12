Ecem'in öldüğü kazada TIR şoförüne istenen ceza belli oldu

Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, suç tarihinde yönetimindeki TIR ile seyir halindeyken scooter kullanıcısına, kural ihlali yaparak çarpan sanığın taksirle öldürme suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Hakim, Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporun mahkemeye ulaştığını bildirdi. Buna göre raporda, sanığın asli kusurlu, maktulün ise tali kusurlu olduğu ifade edildi.

Duruşmanın ardından maktul Ecem Sultan Çamlı'nın babası Mahmut Çamlı, basın mensuplarına açıklama yaptı.

Çamlı, süreç içerisinde gelişen olayların kendilerini yıprattığını belirterek, "Biz özellikle otopsi raporunu incelediğimizde çok zor bir hafta geçirdik. Ecem sadece bizim çocuğumuz değil ülkesine ve vatanına hizmet etmek için kendini yetiştirmiş, ülkenin bir evladıydı." dedi.

"Ecem'in vefatından önce kaleme aldığı projesi kabul edildi ve arkadaşları onun projesini, ismini yaşatmak için canla başla çalışıyorlar." ifadelerini kullanan acılı baba, "Allah kimsenin başına vermesin. Kolay kabullenilebilir bir durum değil. Bu süreçte birçok talebimiz oldu, bazıları kabul edildi, bazıları reddedildi. Bu hukuksal bir süreç, mahkemenin bugün karar vereceğini umuyorduk. Bir sonraki duruşmada sayın hakim büyük ihtimalle kararını açıklayacaktır." dedi.

BİLİRKİŞİ RAPORU: TIR SÜRÜCÜSÜ ASLİ KUSURLU

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 5 Kasım 2024'te sanık Hasan Furkan Çolak'ın bir lojistik şirketine ait TIR'la seyir halindeyken, aynı şeritte seyreden scooter sürücüsü Ecem Sultan Çamlı'ya TIR'ın sağ ön kısmıyla çarpıp sürüklediği ifade ediliyor.

Sanığın suçlamayı kabul etmediği ancak incelenen kamera görüntüleri üzerine alınan bilirkişi raporunda asli kusurlu olduğu anlatılan iddianamede, yaşamını yitiren kadının ise tali kusurlu görüldüğü belirtiliyor.

İddianamede, sanık Çolak'ın taksirle ölüme neden olma suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.