Ecem'in öldüğü kazada TIR şoförüne istenen ceza belli oldu
İstanbul'da TIR çarpması sonucu yaşamını yitiren scooter sürücüsü Ecem Sultan Çamlı'nın ölümüne ilişkin davada mütalaa açıklandı. Savcı, 6 yıla kadar hapis cezası talep etti.
Pendik'te scooter kullanıcısı Ecem Sultan Çamlı'nın yaşamını yitirdiği kazaya ilişkin tutuklu yargılandığı davada itiraz üzerine tahliye edilen TIR sürücüsü Hasan Furkan Çolak hakkında mütalaa açıklandı.
Anadolu 69. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya maktulün babası müşteki Mahmut Çamlı ve taraf avukatları katıldı.
TIR SÜRÜCÜSÜ TAHLİYE EDİLMİŞ
Duruşmada, 18 Mart'taki celsede tutukluluk halinin devamına karar verilen sanığın, avukatının celse arasında yaptığı itiraz üzerine üst mahkemece 22 Nisan'da tahliye edildiği kaydedildi.
Hakim, Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporun mahkemeye ulaştığını bildirdi.
Buna göre raporda, sanığın asli kusurlu, maktulün ise tali kusurlu olduğu ifade edildi.
Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, suç tarihinde yönetimindeki TIR ile seyir halindeyken scooter kullanıcısına, kural ihlali yaparak çarpan sanığın taksirle öldürme suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.
Ara kararını açıklayan hakim, sanık avukatına esasa ilişkin savunmasını hazırlaması için süre vererek duruşmayı erteledi.
Duruşmanın ardından maktul Ecem Sultan Çamlı'nın babası Mahmut Çamlı, basın mensuplarına açıklama yaptı.
Çamlı, süreç içerisinde gelişen olayların kendilerini yıprattığını belirterek, "Biz özellikle otopsi raporunu incelediğimizde çok zor bir hafta geçirdik. Ecem sadece bizim çocuğumuz değil ülkesine ve vatanına hizmet etmek için kendini yetiştirmiş, ülkenin bir evladıydı." dedi.
"Ecem'in vefatından önce kaleme aldığı projesi kabul edildi ve arkadaşları onun projesini, ismini yaşatmak için canla başla çalışıyorlar." ifadelerini kullanan acılı baba, "Allah kimsenin başına vermesin. Kolay kabullenilebilir bir durum değil. Bu süreçte birçok talebimiz oldu, bazıları kabul edildi, bazıları reddedildi. Bu hukuksal bir süreç, mahkemenin bugün karar vereceğini umuyorduk. Bir sonraki duruşmada sayın hakim büyük ihtimalle kararını açıklayacaktır." dedi.
BİLİRKİŞİ RAPORU: TIR SÜRÜCÜSÜ ASLİ KUSURLU
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 5 Kasım 2024'te sanık Hasan Furkan Çolak'ın bir lojistik şirketine ait TIR'la seyir halindeyken, aynı şeritte seyreden scooter sürücüsü Ecem Sultan Çamlı'ya TIR'ın sağ ön kısmıyla çarpıp sürüklediği ifade ediliyor.
Sanığın suçlamayı kabul etmediği ancak incelenen kamera görüntüleri üzerine alınan bilirkişi raporunda asli kusurlu olduğu anlatılan iddianamede, yaşamını yitiren kadının ise tali kusurlu görüldüğü belirtiliyor.
İddianamede, sanık Çolak'ın taksirle ölüme neden olma suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.
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