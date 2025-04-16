ECMO nedir, ne için kullanılır?

ECMO (Extracorporeal Membrane Oxygenation), ciddi kalp veya akciğer yetmezliği durumlarında kullanılan, yaşam destek sağlayan ileri bir tedavi yöntemidir. Asıl amacı, kalp ya da akciğerler görevini tam yapamadığında, bu organlara geçici olarak destek sağlamak ve vücuda oksijen sunmaya devam etmektir.



Basitçe anlatmak gerekirse, ECMO cihazı vücut dışında kanı oksijenlendirir ve karbondioksitten arındırır, ardından bu kanı tekrar hastanın vücuduna pompalar. Bu sayede kalp ya da akciğer (veya her ikisi) iyileşene kadar onlara dinlenme şansı tanınır.



ECMO'NUN ÇALIŞMA ŞEKLİ



Kan vücuttan alınır (genellikle büyük bir damar aracılığıyla).



Cihazda özel bir membran filtreden geçirilir, bu sırada:



Karbondioksit dışarı atılır,



Oksijen yüklenir.



Oksijenlenmiş kan tekrar vücuda verilir.



ECMO'NUN RİSKİ



Kanama (kan sulandırıcı kullanımı nedeniyle)



Enfeksiyon



Pıhtı oluşumu



Organ hasarı



Acil durumlarda hayat kurtarıcı olabilir ama ECMO genellikle son çare olarak, çok ağır hastalarda uygulanır. Yoğun bakım şartlarında, deneyimli bir ekip tarafından yönetilmesi gerekir.