Ecrin için kadavra köpeği 'Abrek' ile arama

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Samsun'un Vezirköprü ilçe merkezine yaklaşık 32 kilometre uzaklıktaki Alancık Mahallesi'nde oturan Kurnaz ailesinin kızları 1,5 yaşındaki Ecrin'i arama çalışmaları sürüyor.



7 Mayıs'ta evlerinin önünde oynarken kaybolan Ecrin'i arama çalışmasında önceki gün Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri Alancık Mahallesi'nde denetim yaptıkları sırada önceki gün ormanlık arazideki dere yatağında bir çocuk ayakkabısı buldu. Olay yerine gelen jandarma tarafından yapılan aramada ayakkabının bulunduğu noktanın etrafında elbise parçalarına rastlandı. Dağınık elbise parçaları takip edilerek bölgenin aşağısında 100 metrelik alanda dere yatağında kafatası, kaburga ve kaval kemiği parçaları bulundu.

Savcının olay yerinde yaptığı inceleme sonrası bulunan kemik parçaları toplandı. Yapılan ilk incelemede hayvan dişlerinin olduğu belirlenen kemikler, Adli Tıp Kurumu'nda kriminal incelemeye alındı. Kemik parçalarının Ecrin Kurnaz'a ait olup olmadığı tespit edilecek.



BÖLGEDE ARAMALAR SÜRÜYOR



Vezirköprü Savcılığı'nca 'kişiyi hürriyetinden alıkoyma ve kasten adam öldürme' suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında bölgede yeniden arama çalışması başlatıldı.

AFAD'a ait kadavra köpeği 'Abrek'in katılımıyla kafatası ve kemiklerin bulunduğu alanda yürütülen aramalar sürüyor. Ecrin’in kaybolduğu eve 6 kilometre mesafedeki bölgede arama çalışmalarının yapıldığı alan genişletilirken aramalara jandarma komando timi de katıldı.