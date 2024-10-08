Ecrin Su Çoban Discord dolandırıcılığı iddialarını yalanladı (Ecrin Su Çoban kimdir, kaç yaşında?)

Dizi, sinema ve eğlenceli videolar çekmeye devam eden 17 yaşındaki fenomen Ecrin Su Çoban, son olarak nakliyat şirketi kurdurup depremzedeleri dolandırdığı, kendisine dolandırıcılık için site açmayan bir çocuğu tehdit ettiği, 901 suç örgütüyle beraber hareket ettiği iddialarıyla gündeme geldi.

Çoban söz konusu iddialar ardından; "Hakkımda ortaya atılan tamamı asılsız ve hayal ürünü olaran iddialara itibar etmeyiniz, bu iddiaları ortaya atanlar hakkında ailem ile birlikte suç duyurusunda bulunduk. Gerekli açıklamayı avukatım ile birlikte detaylı bir şekilde vereceğimiz bilmenizi isterim. " açıklamasında bulundu.

