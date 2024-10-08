Ecrin Su Çoban Discord dolandırıcılığı iddialarını yalanladı (Ecrin Su Çoban kimdir, kaç yaşında?)
17 yaşındaki fenomen Ecrin Su Çoban, depremzedelerle dalga geçtiği, nakliyat şirketi kurdurup depremzedeleri dolandırdığı, kendisine dolandırıcılık için site açmayan bir çocuğu tehdit ettiği, 901 suç örgütüyle beraber hareket ettiği iddialarıyla gündemde. İddiaları yalanlayan Ecrin Su Çoban, , ailesiyle birlikte suç duyurusunda bulunduğunu duyurdu.
Dizi, sinema ve eğlenceli videolar çekmeye devam eden 17 yaşındaki fenomen Ecrin Su Çoban, son olarak nakliyat şirketi kurdurup depremzedeleri dolandırdığı, kendisine dolandırıcılık için site açmayan bir çocuğu tehdit ettiği, 901 suç örgütüyle beraber hareket ettiği iddialarıyla gündeme geldi.
Çoban söz konusu iddialar ardından; "Hakkımda ortaya atılan tamamı asılsız ve hayal ürünü olaran iddialara itibar etmeyiniz, bu iddiaları ortaya atanlar hakkında ailem ile birlikte suç duyurusunda bulunduk. Gerekli açıklamayı avukatım ile birlikte detaylı bir şekilde vereceğimiz bilmenizi isterim. " açıklamasında bulundu.
ECRİN SU ÇOBAN KİMDİR?
Ecrin Su Çoban, 16 Kasım 2006 tarihinde Kocaeli'de dünyaya geldi. 2018 yılında katıldığı O Ses Çocuklar yarışmasıyla tanınan Ecrin su Çoban, yarışmada ilk olarak Nil Karaibrahimgil’in Kanatlarım Var Ruhumda isimli şarkıyı seslendirmişti. Ardından çeyrek finalde Atiye’nin Ya Habibi ve yarı final de Gökçe Tik Tak şarkılarını söyleyen Çoban, finalde elenmişti. Ecrin Su Çoban, 2019 yılında "Afili Aşk" dizisinin “Afili Aşk” şarkısını Aslı Demirer ile seslendirmişti. Ecrin Su Çoban oyunculuk kariyerine 2019 yılında Masal Şatosu: Sihirli Davet sinema filmi ile merhaba dedi.
- Etiketler :
- Haberler -
- Gündem
- Haber
- Sosyal Medya