Eczacı cinayetinde 4 yıl sonra iddianame: Sır cinayeti kapı önündeki ayakkabı çözdü

GÖZALTINA ALINAN 3 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI



Polis ekipleri, şüpheli olarak 6 Mayıs'ta binanın kapıcısı Uğur C., eşi Müjde C. ve elektrikçi Hakan H.'yi gözaltına aldı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce serbest bırakıldı.



İDDİANAME HAZIRLANDI



Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturmasını tamamlayıp, 24 Aralık'ta 3 şüpheli hakkında iddianame hazırladı. 38 sayfalık iddianamede kapıcı Uğur C. ile apartmanda oturan elektrikçi Hakan H. hakkında "kasten öldürme" ve "yağmaya teşebbüs" suçlarından müebbet ve 15'er yıla kadar hapis, Müjde C. için ise "suçluyu kayırma" suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istendi.



POLİS VE SAVCILIĞIN TESPİTLERİ İDDİANAMEYE GİRDİ



İddianamede cinayetle ilgili polisin ve savcılığın tespitlerine de yer verildi. Yakınlarının ifadesine göre öldürülen Birsen Bayraktar'ın, evinin alt ve üst kilitlerini sürekli kilitlediği ayrıca tanımadığı kimseyi eve almadığına iddianamede yer verildi. O dönem pandemi nedeniyle evden çıkamayan Bayraktar'ın, kapıcı Uğur C. ve binada oturan elektrikçi Hakan H.'den market alışverişleri için yardım aldığının da tespit edildiğine dikkat çekildi.



Yine iddianamede Birsen Bayraktar'ın, pandemi nedeniyle birikimlere el konulacağı yönünde edindiği yanlış bir bilgi nedeniyle korktuğu, bu nedeniyle olaydan 1 gün önce bankadaki 4 bin dolar ve 22 bin 800 TL tutarındaki parasını çekmeye yanında Hakan H. ile gittiği iddianameye girdi.