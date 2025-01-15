Eczacı cinayetinde 4 yıl sonra iddianame: Sır cinayeti kapı önündeki ayakkabı çözdü
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, 73 yaşındaki eczacı Birsen Bayraktar'ın öldürülmesine ilişkin 4 yıl sonra iddianame hazırlandı. İddianamede, olayın yaşandığı saatlerde kapı önünde görülen sonrasında ise çöpe atıldığı belirlenen iş ayakkabısının sahibi apartman kapıcısı Uğur C. ile binada oturan elektrikçi Hakan H. hakkında "kasten öldürme"den müebbet ve "yağmaya teşebbüs" suçlarından 15’er yıla kadar hapis cezası istendi.
Olay, 14 Nisan 2020'de, Karşıyaka ilçesinde meydana geldi. Apartmanda yalnız yaşayan Birsen Bayraktar'dan haber alınamayınca Ukrayna'da yaşayan oğlu Kafkas Gence Karadağoğlu (45) ve komşuları, durumu polise bildirdi.
İhbarla üzerine gelen polis ekipleri, kapısını çilingire açtırarak girdiği evde holde, Birsen Bayraktar'ın kanlar içindeki cesediyle karşılaştı. Başta düşerek yaşamını yitirdiği sanılan Bayraktar'ın İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopside kafasına aldığı darbe sonucu öldürüldüğü belirlendi.
BİNLERCE VERİ VE FOTOĞRAF İNCELENDİ
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayeti çözmek için 4 yıl boyunca çalıştı. Polis ekipleri, komşuların ifadelerinden Bayraktar'ın evinden olay günü ses duyulduğunu, kapıya giderek zili çaldıklarını, bu esnada kapının önünde iş güvenliği ayakkabısına benzer bir ayakkabı gördüklerini ancak kapı açılmayınca üst kata çıktıklarını tekrar geri döndüklerinde ise ayakkabının olmadığı bilgisine ulaştı.
Cinayet Büro dedektifleri, binadaki kameranın görüntülerini defalarca izledi. Görüntülerde binaya giren ya da çıkan yabancı birinin olmadığını tespit edildi.
Polis, Bayraktar'ın telefonundaki fotoğraflardan 2'si üzerine yoğunlaştı. Birsen Bayraktar'ın cep telefonuyla çekilen fotoğrafta sitede görevli apartman görevlisi Uğur C.'nin ayağındaki ayakkabının, komşuların kapı önünde gördüğünü söyledikleri ayakkabıyla aynı olduğu tespit edildi.
Ekiplerin Uğur C.'nin eşi Müjde C.'nin ifadesinden, cinayetten sonraki gün ayakkabının çöpe atıldığını da belirledi. Buna karşın öldürülen Bayraktar'ın evindeki 4 bin dolar ile 22 bin 800 TL tutarındaki paraya ise dokunulmadığı görüldü. Polis bunun üzerine komşuların zili çalması sonucu panikleyen şüphelilerin parayı alamadan kaçtıkları üzerine yoğunlaştı.
GÖZALTINA ALINAN 3 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI
Polis ekipleri, şüpheli olarak 6 Mayıs'ta binanın kapıcısı Uğur C., eşi Müjde C. ve elektrikçi Hakan H.'yi gözaltına aldı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce serbest bırakıldı.
İDDİANAME HAZIRLANDI
Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturmasını tamamlayıp, 24 Aralık'ta 3 şüpheli hakkında iddianame hazırladı. 38 sayfalık iddianamede kapıcı Uğur C. ile apartmanda oturan elektrikçi Hakan H. hakkında "kasten öldürme" ve "yağmaya teşebbüs" suçlarından müebbet ve 15'er yıla kadar hapis, Müjde C. için ise "suçluyu kayırma" suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istendi.
POLİS VE SAVCILIĞIN TESPİTLERİ İDDİANAMEYE GİRDİ
İddianamede cinayetle ilgili polisin ve savcılığın tespitlerine de yer verildi. Yakınlarının ifadesine göre öldürülen Birsen Bayraktar'ın, evinin alt ve üst kilitlerini sürekli kilitlediği ayrıca tanımadığı kimseyi eve almadığına iddianamede yer verildi. O dönem pandemi nedeniyle evden çıkamayan Bayraktar'ın, kapıcı Uğur C. ve binada oturan elektrikçi Hakan H.'den market alışverişleri için yardım aldığının da tespit edildiğine dikkat çekildi.
Yine iddianamede Birsen Bayraktar'ın, pandemi nedeniyle birikimlere el konulacağı yönünde edindiği yanlış bir bilgi nedeniyle korktuğu, bu nedeniyle olaydan 1 gün önce bankadaki 4 bin dolar ve 22 bin 800 TL tutarındaki parasını çekmeye yanında Hakan H. ile gittiği iddianameye girdi.
"EŞİNE 'BİRSEN HANIM’IN PARASINI ÇALACAĞIM' DEMİŞ"
Kapıcı Uğur C.'nin eşi Müjde C.'nin savcılıktaki ifadesinde iddianamede yer aldı. Müjde C. ifadesinde, "Birsen Bayraktar'ın eşimle arası çok iyiydi. Hakan'a çok güvenirdi. Olaydan bir gün önce eşim bana, Hakan'ın Birsen Hanım ile bankadan parasını çektiğini anlattı. Ardından da Birsen Hanım’ın parasını çalacağını söyledi. Kendisine kızdım. 'Paraya ihtiyacımız yok, sakın öyle bir şey yapma' dedim. Bana cevap vermedi" dediği belirtildi.
TUTUKLAMA TALEBİ ÇIKARILMASI İSTENDİ
İddianamede, soruşturma aşamasında tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Uğur C. ve Hakan H.'nin yeterli maddi delil bulunmasına rağmen adli kontrol şartı bile konulmadan serbest bırakıldığına dikkat çekilip, haklarında tensiben tutuklama talebi çıkarılmasına karar verilmesi talep edildi. Ayrıca Hakan H. için öncelikle yurt dışına çıkış yasağı olmak üzere güvenlik tedbirleri alınması da istendi.
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