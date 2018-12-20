İstanbul'un Şişli ilçesi Abide-i Hürriyet Caddesi üzerindeki eczanede, ismi henüz öğrenilemeyen eczacı ile kalfası Hakan D. arasında tartışma çıktı.
Olayın kavgaya dönüşmesinin ardından eczacı, cam şişe parçasıyla Hakan D.’yi vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.
Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan Hakan D., ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri zanlıyı gözaltına aldı.
Eczacı, tartıştığı kalfasını yaraladı
Anadolu AjansıTürkiye
İstanbul Şişli'de tartıştığı kalfasını şişe parçasıyla yaralayan eczacı, polis tarafından gözaltına alındı.
İstanbul'un Şişli ilçesi Abide-i Hürriyet Caddesi üzerindeki eczanede, ismi henüz öğrenilemeyen eczacı ile kalfası Hakan D. arasında tartışma çıktı.