Olay, gece saatlerinde, ilçeye bağlı Bağlar köyü yakınlarında meydana geldi. Yol kenarında park halindeki otomobilin içinde hareketsiz olan kişiyi görenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaptıkları kontrolde, araçtaki kişinin başından vurulması sonucu hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri de yaptıkları incelemede cansız bedenin, ilçede eczacılık yapan Mahmut K.'ye ait olduğunu belirledi. Ekipler, araç içinde yaptığı araştırmada, tabanca ve boş kovan buldu. Mahmut K.'nin cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Kahta Devlet Hastanesi morguna konuldu. Polis, Mahmut K.'nin intihar ettiği ihtimali üzerinde dururken, olayla ilgili soruşturma başlattı.

