Eczacılar Günü mesajları (14 Mayıs'ın anlam ve önemi)

Türkiye ’de her yıl 14 Mayıs, eczacılık mesleğine adanmış önemli bir gün olarak "Eczacılık Günü" kapsamında kutlanıyor. Bu özel gün, 1839 yılında kurulan Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane’de (Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nin öncülü) ilk eczacılık sınıfının açıldığı tarih esas alınarak belirlenmiştir. O günden bu yana her 14 Mayıs, eczacılık mesleğinin önemini vurgulamak, eczacıların toplum sağlığına katkılarına dikkat çekmek ve onlara verdikleri hizmetlerden ötürü teşekkür etmek amacıyla çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır. Bu anlamlı gün vesilesiyle, Türkiye'nin dört bir yanında eczacılık fakülteleri, eczacı odaları ve sağlık kuruluşları tarafından panel, seminer, yürüyüş, sosyal medya kampanyaları ve ödül törenleri gibi çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir. Bu etkinlikler sayesinde eczacıların görevleri, yetkinlikleri ve karşılaştıkları sorunlar kamuoyuna daha iyi anlatılmakta; mesleğin geleceğine yönelik farkındalık oluşturulmaktadır.

ECZACILAR GÜNÜ MESAJLARI



"Hayatın en kıymetli hazinesi olan sağlığımız için gece gündüz demeden çalışan, her zaman bilgi ve güvenle yol gösteren eczacılarımız… Sizler sadece ilaç veren değil, aynı zamanda şifa dağıtan, toplum sağlığının temel taşlarısınız. 14 Mayıs Eczacılar Günü’nüz kutlu olsun!"



"Toplum sağlığının gizli kahramanları olan siz eczacılar, sadece ilaçları değil, aynı zamanda moral ve umut da dağıtıyorsunuz. Bilginizle, emeğinizle, insanlara dokunan yüreğinizle çok kıymetlisiniz. Eczacılar Gününüzü en içten dileklerimle kutluyorum."



"İnsan sağlığına adanmış bir meslek, bir ömür boyu öğrenme ve hizmet yolculuğudur. Eczacılık, bilimin insanla buluştuğu yerdir. Bu anlamlı günde tüm eczacılarımıza teşekkür ediyor, meslek hayatlarında başarılar diliyorum. 14 Mayıs Eczacılar Günü kutlu olsun."



"Hastalıkla mücadelede birinci basamak sağlık danışmanımız olan, toplumun her kesimine temas eden, bilgisi ve vicdanıyla hizmet veren tüm eczacılarımıza saygı ve minnetle... Eczacılar Gününüz kutlu olsun."



"İlacın bilgisi, kalbin şefkatiyle birleşince eczacı doğar. Eczacılar Gününüz kutlu olsun!"



"Sağlığımıza değer katan, her daim yanımızda olan tüm eczacılarımızın 14 Mayıs Eczacılar Günü kutlu olsun."



"Bilginin, sabrın ve insan sevgisinin temsilcisi eczacılarımıza minnetle... Eczacılar Günü kutlu olsun!"



"Reçetesiz tek şey sizin emeğiniz… Eczacılar Gününüz kutlu olsun!"



"Sağlığın görünmeyen kahramanları, iyi ki varsınız! 14 Mayıs Eczacılar Günü kutlu olsun."