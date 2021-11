Eczacılardan ilaç stokçuluğu iddialarına yanıt

Türk Eczacıları Birliği (TEB), eczacıların ilaç stokçuluğu yaptığına yönelik iddiaların doğru olmadığını bildirdi.



TEB'in yazılı açıklamasında, son günlerde ilaç yokluğuna ilişkin basına yansıyan haberlerde eczacıları suçlayan ve onları stokçulukla itham eden söylemlere üzülerek tanıklık edildiği belirtildi.



Eczacılara yönelik "stokçu" ithamının esefle karşılandığı ve gerçek dışı ithamların reddedildiği ifade edilen açıklamada, Türkiye'nin en ücra köşesinde tek bir kişinin bile ilaçsız kalmaması için canla başla çalışıldığı vurgulandı.

"SORUN SİSTEMİN İŞLEYİŞİNDEN KAYNAKLI"



Bu bağlamda, hemen her yıl mevcut sistemin işleyişinden kaynaklanan sorunlar nedeniyle eczacıların stokçuluk suçlamasına maruz bırakılmasının asla kabul edilmediği belirtilen açıklamada, şu değerlendirmeler yer aldı:



"Bir kez daha altını özenle çizmek isteriz ki üretim ve tedarik kaynaklı ilaç yokluğunun sorumlusu kesinlikle eczacılar değildir. Türk Eczacıları Birliği, toplum ve hasta yararını önceleyen kamu kurumu niteliğinde bir meslek örgütü olarak her daim ülke kaynaklarının en verimli yönetildiği ve tüm paydaşların görüşleri doğrultusunda geliştirilecek ilaç politikalarının oluşturulmasından yanadır. Önümüzdeki dönemlerde de benzer sıkıntıların yaşanmaması adına üzerimize düşen her türlü görevi yerine getirmeye hazır olduğumuzu kamuoyuna saygıyla duyururuz."