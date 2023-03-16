Eczacıya korkunç plan: Yiyecek ve içeceğine şizofreni ilacı koydular!

Ankara'da 20 Aralık 2020'de yaptığı trafik kazasında yaralanan ve 4 yaşındaki oğlu Ahmet Nazif Yıldız'ı da kaybeden eczacı Büşra Akdoğan, yanında çalışan kalfa Süleyman Özçelik ve yardımcısı Muaz İslam Bozdoğan'ın yiyecek ve içeceklerine gizlice ilaç kattıklarını ve bu nedenle trafik kazası geçirdiğini iddia ederek şikayetçi oldu.



Şikayet üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sonrası eczacı kalfası Süleyman Özçelik ve yardımcısı Muaz İslam Bozdoğan hakkında iddianame düzenlendi.



"ECZANEYE GİDEMEZ HALE GELDİ"



İddianamede yer alan bilgilere göre; Süleyman Özçelik, 2019 yılında kalfa olarak işe başladı.

Özçelik’in işe başlamasından 6 ay sonra eczacı Büşra Akdoğan; algıda bozukluk, tikler, titreme, kasılma, sersemlik ve uyku hali gibi sorunlar yaşamaya başladı. Hastaneye giden eczacı kadın, önce gizli şeker hastalığı şüphesiyle tedavi gördü.