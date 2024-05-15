Eczanede bebek arabalı güneş kremi hırsızlığı

Esenyurt‘ta bebek arabasıyla birlikte eczaneye ilaç almak için gelen kadın, ilaçlarını aldıktan sonra ödemeyi yapıp bebek arabasına yöneldi. Daha sonra eczanenin girişinde bulunan raftan yaklaşık bin 500 TL değerinde güneş kremi alıp sakin bir şekilde eczaneden çıkarak kayıplara karıştı.

RAHAT TAVIRLARI PES DEDİRTTİ

Yaşanan hırsızlık anı saniye saniye iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, şüpheli kadının rahat tavırları pes dedirtti.



"STANTTAKİ GÜNEŞ KREMİNİ BEBEK ARABASINA ATIP ÇIKTI"



Yaşanan hırsızlık olayı ile ilgili konuşan işletme sahibi Enes Doğuş Bekar, Geçen hafta perşembe günü eczanemizde bir hırsızlık olayı yaşandı. Eczanemize bebek arabasıyla birlikte gelen kadın bir müşteri bizden önce bir ilaç satın alıyor, bebek arabasını bizim güneş kremlerimizin olduğu standa bırakıyor. Çıkarken bizimde dikkatimizden kaçıyor stantta bulunan güneş kremini bebek arabasına atıp çıkıyor. Aldığı güneş kremi yaklaşık bin 500 TL değerinde, güneş kremi yetişkinler için olan bir ürün, çocuğu yada kendisi için bir ilaç olsaydı biz eczane olarak her şekilde yardımcı oluruz ama bu güneş kremi lüks diyebileceğimiz bir ürün, bunu alıp profesyonel bir şekilde olay yerinden uzaklaşması bizim için üzücü oldu” şeklinde konuştu.