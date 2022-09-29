Eczanede yumruklu saldırıya tutuklama

İstanbul Gaziosmanpaşa'da, eczaneden ilaç alan, hiç tanımadığı B.S. adlı kadına yumrukla saldıran şüpheli, polis tarafından yakalandı. Güvenlik kamerasına da yansıyan saldırının şüphelisi Mustafa Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



21 Eylül günü, Yenimahalle'deki bir eczanede meydana gelen olayda, B.S. adlı kadın, arkasından içeri giren kimliği belirsiz kişinin yumruklu saldırısına uğradı. Şüpheli, saldırının ardından koşarak eczaneden dışarı çıktı.



Saldırı anları eczanenin güvenlik kamera görüntülerine saniye saniye yansırken, Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri saldırıya ilişkin çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda, şüphelinin Mustafa Ç. olduğu belirlendi. Kimlik ve adresinin belirlenmesinin ardından Mustafa Ç. yakalanarak gözaltına alındı.



"ÖNÜMDE YÜRÜYORDU, YOL VERDİ, BU DAVRANIŞI HOŞUMA GİTMEDİ"



Emniyette ifadesi alınan Mustafa Ç.'nin, "Yolda önümde yürüyordu. Bana yol verdi. Bu davranışı hoşuma gitmedi. Arkasından eczaneye girip, onu ittim" dediği öğrenildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.