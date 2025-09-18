Eczaneden 200 bin dolar haraç iddiası: Kurşun yağdırdılar
İstanbul'da bir eczane silahlı saldırıya uğradı. Eczane sahibi, daha önce kendilerinden 200 bin dolar haraç isteyen kişilerin saldırıyı gerçekleştirdiğini öne sürdü.
İstanbul'un Ümraniye'de bulunan bir eczaneye 13 Eylül gecesi tabancayla ateş açıldı.
Olayda ölen ya da yaralanan olmazken iş yerinde hasar meydana geldi.
HARAÇ VE DAYAK İDDİASI
Eczane sahibi Ö.B. ve oğlu B.B., daha önce kendilerinden 200 bin dolar haraç isteyen kişilerin saldırıyı gerçekleştirdiğini öne sürdü.
Ayrıca eczane sahibi Ö.B., daha önce de bu kişler tarafından dövüldüğünü iddia etti.
KAMERALAR TARAFINDAN GÖRÜNTÜLENDİ
Saldırı anı ve kurşunlama yaptığı iddia edilen kişinin görüntüleri ise güvenlik kameralarına tarafından görüntülendi.
Olaya ilişkin polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.