Eczaneden 200 bin dolar haraç iddiası: Kurşun yağdırdılar

İstanbul'un Ümraniye'de bulunan bir eczaneye 13 Eylül gecesi tabancayla ateş açıldı.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken iş yerinde hasar meydana geldi.

HARAÇ VE DAYAK İDDİASI

Eczane sahibi Ö.B. ve oğlu B.B., daha önce kendilerinden 200 bin dolar haraç isteyen kişilerin saldırıyı gerçekleştirdiğini öne sürdü.

Ayrıca eczane sahibi Ö.B., daha önce de bu kişler tarafından dövüldüğünü iddia etti.

