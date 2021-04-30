Eczaneler açık mı? (Tam kapanmada eczane çalışma saatleri)

Bugün akşam saat 19.00'da başlayacak ve yaklaşık 3 hafta sürecek tam kapanma döneminde İstanbul'daki eczanelerin çalışma saatlerine yönelik açıklama yapıldı.

ntv.com.tr 30.04.2021 - 10:07

Eczaneler açık mı? (Tam kapanmada eczane çalışma saatleri)
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İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre sağlık kurumları ile eczaneler tam kapanma süreci boyunca açık olacak.

Ancak pazar günleri sadece nöbetçi eczaneler açık olcak. 

İSTANBUL ECZACILAR ODASI'NDAN AÇIKLAMA

İstanbul'daki eczaneler, tam kapanma sürecinde, 09.00-18.00 saatleri arasında mesai yapacak.

İstanbul Eczacılar Odası tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Covid-19 önlemleri kapsamında tam kapanma ilan edilen 29 Nisan-17 Mayıs 2021 tarihleri arasında (resmi tatil günleri hariç olmak üzere) 30 Nisan Cuma gününden başlayarak 17 Mayıs Pazartesi gününe kadar İstanbul il sınırları içindeki eczanelerimiz için mesai saatleri 09.00-18.00 olarak belirlenmiştir. 

17 Mayıs 2021 itibariyle mevcut çalışma düzenimiz olan 09.00-19.00 saatlerine geçiş yapılacaktır''  

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