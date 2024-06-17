Eczaneler ne zaman açılacak? Bayram tatili sonrası eczanelerin çalışma durumu

Kurban Bayramı tatili devam ediyor. Tatil süresince pek çok kurum da hizmet vermiyor. Resmi ve dini bayram günleri haricinde eczaneler sabah saat 09.00 ile akşam saat 19.00 saatleri arasında hizmet vermekte. Peki, bayram sonrası eczaneler ne zaman açılacak?

Eczaneler ne zaman açılacak? Bayram tatili sonrası eczanelerin çalışma durumu

nedeniyle 9 günlük tatil yapmaya başlayan vatandaşlar bir yandan da eczaneler ve hastanelerin çalışma saatlerini merak ediyor. İşte, sonrası eczanelerin çalışma durumu...

KURBAN BAYRAMI'NDA ECZANELER AÇIK MI?

Kurban Bayramı 16-19 Haziran tarihleri arasında idrak edilecek.

Bayram süresince İl ve ilçe merkezlerinde belirlenen nöbetçi eczaneler hizmet vermeye devam edecek.

Sağlık Bakanlığının hayata geçirdiği uygulama ile beraber " TİTCK - Nöbetçi Eczane Sorgulama" ekranından vatandaşlar yaşadıkları il ve ilçelerde nöbetçi olan eczaneleri sorgulayabilir.

ECZANELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Eczaneler, 20 Haziran itibariyle normal çalışma sistemine geri dönecek.

TÜRKİYE HABERLERİ

Bakan Yerlikaya açıkladı: Bayram tatilinin ilk 4 gününde 26 kişi hayatını kaybetti

Bakan Yerlikaya açıkladı: Bayram tatilinin ilk 4 gününde 26 kişi hayatını kaybetti

Bakan Yumaklı'dan yangın açıklaması: "575 hektarlık alan zarar gördü"

Bakan Yumaklı'dan yangın açıklaması: "575 hektarlık alan zarar gördü"

Adana'da akaryakıt ve karpuz yüklü iki TIR çarpıştı, yangın çıktı

Adana'da akaryakıt ve karpuz yüklü iki TIR çarpıştı, yangın çıktı

Denizli'de silahlı saldırı: Baba yaralandı, oğlu yaşamını yitirdi

Denizli'de silahlı saldırı: Baba yaralandı, oğlu yaşamını yitirdi

Ataşehir'de otomobil taksiye çarptı: 3 yaralı

Ataşehir'de otomobil taksiye çarptı: 3 yaralı

Başakşehir'de korkunç anlar: Çocuğunu rehin alan baba gözaltında

Başakşehir'de korkunç anlar: Çocuğunu rehin alan baba gözaltında

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...