Eczaneler ne zaman açılacak? Bayram tatili sonrası eczanelerin çalışma durumu

Kurban Bayramı nedeniyle 9 günlük tatil yapmaya başlayan vatandaşlar bir yandan da eczaneler ve hastanelerin çalışma saatlerini merak ediyor. İşte, bayram tatili sonrası eczanelerin çalışma durumu...



KURBAN BAYRAMI'NDA ECZANELER AÇIK MI?



Kurban Bayramı 16-19 Haziran tarihleri arasında idrak edilecek.



Bayram süresince İl ve ilçe merkezlerinde belirlenen nöbetçi eczaneler hizmet vermeye devam edecek.



Sağlık Bakanlığının hayata geçirdiği uygulama ile beraber " TİTCK - Nöbetçi Eczane Sorgulama" ekranından vatandaşlar yaşadıkları il ve ilçelerde nöbetçi olan eczaneleri sorgulayabilir.



ECZANELER NE ZAMAN AÇILACAK?



Eczaneler, 20 Haziran itibariyle normal çalışma sistemine geri dönecek.