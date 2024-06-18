Eczaneler ne zaman açılacak, bayramda açık mı? (2024 eczanelerin çalışma saatleri)

Eczaneler ne zaman açılacak? Sorusunun yanıtı, Kurban Bayramı tatili nedeniyle eczaneleri kapalı gören vatandaşların gündeminde yer alıyor. Her bayram tatilinde olduğu gibi 2024 Kurban Bayramı tatilinde de eczaneler tatil olacak. İlaç alacak olan vatandaşlar ise eczanelerin bayramda çalışıp çalışmadığını merak ediyor. Peki, eczaneler ne zaman açılacak, bayramda açık mı?

Eczaneler ne zaman açılacak, bayramda açık mı? (2024 eczanelerin çalışma saatleri)

Eczanelerin çalışma saatleri, bayram nedeniyle birçok vatandaşın gündeminde yer almaya başladı. Her yıl olduğu gibi bu bayram tatilinde de eczaneleri kapalı görev vatandaşlar, eczanelerin açılacağı tarihi merak ediyor. Peki, eczaneler ne zaman açılacak, bayramda açık mı?

ECZANELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Eczaneler, 20 Haziran itibariyle normal çalışma sistemine geri dönecek.

KURBAN BAYRAMI'NDA ECZANELER AÇIK MI?

16-19 Haziran tarihleri arasında idrak edilecek.

süresince İl ve ilçe merkezlerinde belirlenen nöbetçi eczaneler hizmet vermeye devam edecek.

Sağlık Bakanlığının hayata geçirdiği uygulama ile beraber "TİTCK - Nöbetçi Eczane Sorgulama" ekranından vatandaşlar yaşadıkları il ve ilçelerde nöbetçi olan eczaneleri sorgulayabilir.

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