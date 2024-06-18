Eczaneler ne zaman açılacak, bayramda açık mı? (2024 eczanelerin çalışma saatleri)

Eczanelerin çalışma saatleri, bayram nedeniyle birçok vatandaşın gündeminde yer almaya başladı. Her yıl olduğu gibi bu bayram tatilinde de eczaneleri kapalı görev vatandaşlar, eczanelerin açılacağı tarihi merak ediyor. Peki, eczaneler ne zaman açılacak, bayramda açık mı?



ECZANELER NE ZAMAN AÇILACAK?



Eczaneler, 20 Haziran itibariyle normal çalışma sistemine geri dönecek.



KURBAN BAYRAMI'NDA ECZANELER AÇIK MI?



Kurban Bayramı 16-19 Haziran tarihleri arasında idrak edilecek.



Bayram süresince İl ve ilçe merkezlerinde belirlenen nöbetçi eczaneler hizmet vermeye devam edecek.



Sağlık Bakanlığının hayata geçirdiği uygulama ile beraber "TİTCK - Nöbetçi Eczane Sorgulama" ekranından vatandaşlar yaşadıkları il ve ilçelerde nöbetçi olan eczaneleri sorgulayabilir.