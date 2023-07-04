Eczanelerde "ilaç yok" sorunu | Döviz kurundaki artış nedeniyle bazı ilaçlar bulanamıyor

Döviz kurlarındaki artış, ilaç sıkıntısını da beraberinde getiriyor.

Kurdaki güncelleme şubat ayında yapılırken dolar ve euronun tırmanışı yukarı doğru sürüyor. İlaç için döviz kuru 10,76 iken günlük kur ile farkı da her geçen gün açılmaya devam ediyor.

Raflarda bulunamayan ilaçlar arasında çok sayıda kişinin rutin olarak kullandığı ilaçlar da mevcut.

"CİDDİ YOKA GİRMEYE BAŞLADI"

İstanbul Eczacılar Odası Yönetim Kurulu Üyesi Murat Tülü, antibiyotik grubunda sıkıntı olduğunu dile getirdi. Tülü, "Tansiyon ilaçları, göz damlaları ve bazı aneljezikler ciddi yoka girmeye başladı." dedi.

YENİ KUR AYARI BEKLENİYOR

Eczacılar, "ilaç yok" sorununun çözülmesi için fiyatlandırmada yeni bir kur ayarı bekliyor.