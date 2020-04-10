Eczanelerden ücretsiz maske nasıl alınır? Ücretsiz maske için SMS kodu nasıl alınır?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

e-Devlet üzerinden başvuranlara şu ana kadar 3,5 milyon maske dağıtıldığını söyleyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Cep telefonuna kod gelenler eczaneden maske almaya gidebilir" dedi.



Eczanelerden ücretsiz maske nasıl alınacak?



- Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilecek maskeler üç büyük ilaç deposuna nakledilecek.



- Eczaneler ilaç depoları üzerinden maske talebinde bulunacak. Maskeler eczanelere ulaştıktan sonra Sağlık Bakanlığı tarafından vatandaşların cep telefonuna kısa mesaj ile bir kod gönderilecek.



- Vatandaşlar kendilerine gelen kısa mesajdaki kodu ile eczanelere başvurarak 10 gün için kişi başı 5 adet ücretsiz maske alabilecek. Eczacılar vatandaşa gelen kodu ilaç takip sistemi veya Reçetem sistemine kaydedecek. Uygulama maskelerin eczanelere ulaşmasıyla başlayacak.

