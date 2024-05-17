Eczaneye gidip ölü olduğunu öğrendi: 12 gün sonra yeniden doğdu

Samsun'un Yakakent ilçesinde yaşayan Şaban Er, aynı ismi taşıyan kişinin kimliksiz olarak gittiği hastanede yaşamını yitirdikten sonra ölüm raporu hazırlanırken yapılan hata nedeniyle ölü göründüğünü öğrendi. Er, 12 gün sonra sağ olduğuna dair belgeyi alınca “Yeniden doğmuş gibi hissettim." dedi.

Eczaneye gidip ölü olduğunu öğrendi: 12 gün sonra yeniden doğdu

Yakakent ilçesinde yaşayan, emekli 2 çocuk babası Şaban Er, 3 Mayıs’ta ilaç almak için eczaneye gitti.

İlaçlarının bir kısmını alan Er, eczacının kalanını 6 Mayıs’ta alabileceğini söylemesi üzerine evine döndü.
Şaban Er, 6 Mayıs’ta yeniden eczaneye gittiğinde çalışanlar, ilaçlarını alamayacağını belirtti. Er, nedenini sorduğunda "Ölü görünüyorsun" dediklerinde şok yaşadı. Nüfus Müdürlüğü’nün yolunu tutan Er, buradan da aynı cevabı aldı.

Şaban Er, konunun nedenini araştırdığında 3 Mayıs günü kendisiyle aynı isim ve soy isimdeki ’un Alaçam ilçesinde yaşayan başka bir kişinin kimliksiz şekilde Bafra Devlet Hastanesi acil servisine götürüldüğünü, 5 Mayıs’ta hayatını kaybettiğini, hastane çalışanlarının ise ölüm raporunu hazırlarken kontrol etmediğini öğrendi.

Yapılan yanlıştan dönüldü ve Şaban Er, 12 gün sonra Nüfus Müdürlüğü'nden sağ olduğuna dair belge aldı.

Eczaneye gidip ölü olduğunu öğrendi: 12 gün sonra yeniden doğdu - 1

"YENİDEN DOĞMUŞ GİBİ HİSSETTİM"

“Bu olayı yaşadıktan sonra, ne yaşadığımdan bir şey anladım ne de nefes aldığımdan. Yavaş yavaş psikolojim bozulmuştu." diye konuşan Er, "Bu süreçte birçok kişi bana yardımcı oldu, fakat 12 gün boyunca çektiğim sıkıntıyı anlatmak zor. Eğer süreç daha uzun sürseydi, gerçekten akıl sağlığımı kaybedebilirdim. Bir yanlışlık sizi öldürebiliyor. Bu süreçte akrabalarım ve arkadaşlarım beni aradı. Nüfus Müdürlüğü'nden ‘sağ’ belgesi aldıktan sonra ilaçlarımı alabildim. Sağ belgesini aldıktan sonra yeniden doğmuş gibi hissettim. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim.” dedi.

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