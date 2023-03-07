Eda Evli'yi iple boğarak öldüren sanığın cezası belli oldu

İPLE BOĞMUŞ

İncelemede genç kadının iple boğulduğu tespit edildi. Olay sonrası gözaltına alınan Sinan Şimşek ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Sinan Şimşek hakkında Ordu 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme' suçundan dava açıldı.



4'üncü duruşmaya tutuklu sanık Şimşek, SEGBİS aracılığı ile katıldı. Eda Evli'nin yakınları ile taraf avukatları ise salonda hazır bulundu.