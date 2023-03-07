Eda Evli'yi iple boğarak öldüren sanığın cezası belli oldu

Ordu'da tartıştığı sevgilisi Eda Evli'yi iple boğduğu gerekçesiyle yargılanan Sinan Şimşek, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Eda Evli'yi iple boğarak öldüren sanığın cezası belli oldu
Eda Evli'yi yaka kartı ipiyle boğup odaya kilitlemiş
Eda Evli'yi yaka kartı ipiyle boğup odaya kilitlemiş Haberi Görüntüle

'da sevgilisini iple boğarak öldüren sanığın cezası belli oldu.

Olay, 24 Mart 2022'de Altınordu ilçesi Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, Sinan Şimşek (37) ve sevgilisi Eda Evli (22) dışarıda doğum günü kutladıktan sonra eve geldi, ikili arasında tartışma çıktı.

GENÇ KADIN KADES'TEN YARDIM İSTEDİ

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Eda Evli, cep telefonuna indirdiği KADES uygulaması ile polise haber verdi.

Ühbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Zile basan ekipler, kapı açılmayınca balkondan tırmanıp, giriş kattaki daireye ulaştı.

Eda Evli'nin hareketsiz yattığını gören ekipler, kapıyı açıp sağlık görevlilerini içeri aldı. Dövüldüğü belirlenen Eda Evli, kaldırıldığı Ordu Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Eda Evli'yi iple boğarak öldüren katil Sinan Şimşek tutuklandı
Eda Evli'yi iple boğarak öldüren katil Sinan Şimşek tutuklandı Haberi Görüntüle

İPLE BOĞMUŞ

İncelemede genç kadının iple boğulduğu tespit edildi. Olay sonrası gözaltına alınan Sinan Şimşek ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sinan Şimşek hakkında Ordu 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme' suçundan dava açıldı.

4'üncü duruşmaya tutuklu sanık Şimşek, SEGBİS aracılığı ile katıldı. Eda Evli'nin yakınları ile taraf avukatları ise salonda hazır bulundu.

Eda Evli'yi iple boğarak öldüren sanığın cezası belli oldu - 1

İNDİRİMSİZ MÜEBBET HAPİS CEZASI

Tarafları dinleyen mahkeme heyeti, Sinan Şimşek'in haksız tahrike ilişkin savunmalarını kabul etmedi.

Tahrik indirimi uygulamayan mahkeme heyeti, Sinan Şimşek'i 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı.

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