Eda Evli'yi yaka kartı ipiyle boğup odaya kilitlemiş

Ordu'da tartışma sonrası kocası tarafından öldürülen Eda Evli cinayetinde yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

Olay, dün sabah saatlerinde, Bahçelievler Mahallesi Soya Sitesi'nde meydana geldi. Sinan Şimşek, kendi doğum gününü kutlamak için sevgilisi Eda Evli ile bir araya geldi, Gülyalı ilçesindeki mekanda, gece geç saatlere kadar alkol aldı.

Daha sonra eve gelip alkol almayı sürdüren ikili, aldatma ve kıskançlık meselesinden tartıştı. Tartışmanın bir süre yatışması üzerine çantası ve cep telefonunu araçta unutan Eda Evli, fırsat bulup gizlice almayı başardığı sevgilisinin cep telefonuna KADES uygulamasını indirdi.



KADES İLE İHBAR ETTİ



Evde yeniden başlayan tartışma büyüyüp kavgaya dönüşünce Eda Evli, KADES ile polise haber verdi. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Zile basılmasına rağmen açılmayan, koçbaşıyla kırmaya çalıştıkları kapıyı açamayan ekipler, balkondan tırmanıp giriş kattaki daireye ulaştı.

Ekiplerin odada hareketsiz bulduğu ve iple boğulmaya çalışıldığı anlaşılan Evli, hastanede hayatını kaybetti. Kaçmak isterken yakalanan Sinan Şimşek ise tutuklandı.



Sinan Şimşek, eşini odaya kilitlemiş

Cinayetle ilgili detaylar da ortaya çıktı. Ekiplerin, koçbaşıyla açmaya çalıştıkları çelik kapının açılmamasıyla balkondan eve tırmandığı sırada, evin kapısını açarak üst katlara kaçmaya çalışan Sinan Şimşek'i yakaladığı öğrenildi.



ODAYA KİLİTLEMİŞ



Merdivende yakalanan Şimşek'in evinde bir odanın da kapalı olduğu tespit edildi. Kapının anahtarını isteyen polislere Şimşek'in, "O oda boş, kimse yok" diye cevap verdiği belirtildi.



YAKA KARTI İPİYLE BOĞDU



Şimşek'in direnmesine rağmen kapıyı açan polisin, Eda Evli’yi yerde hareketsiz yatarken bulduğu öğrenildi. Bulunduğunda, nabzının yavaş attığı anlaşılan ve boğazında darp izlerine rastlanılan Evli’nin, sevgilisi tarafından yaka kartı ipiyle boğularak öldürüldüğü belirlendi.



22 yaşındaki Eda Evli, geçen yıl eşinin uzaklaştırma kararını kaldırttı

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Öte yandan ikili arasında zaman zaman şiddet olaylarının yaşandığı, bu nedenle Sinan Şimşek hakkında verilen uzaklaştırma kararının, Evli'nin talebiyle geçen yıl kaldırıldığı öğrenildi.



"BOĞULMASI NE ZAMAN OLDU BİLMİYORUM"



Resmi nikahlı eşinden olaydan 15 gün önce boşanan, 1 çocuk babası Sinan Şimşek'in cinayete ilişkin ilk ifadesine ulaşıldı.



İfadesinde, Eda ile kıskançlık tartışması yaşadıklarını ve kavga çıktığını anlatan Şimşek'in, "Bir mekanda doğum günümü kutladık. Birlikte alkol aldık. Saat gece 02.00 sıralarında Soya Sitesi'ndeki evime geldik. Burada alkol almaya devam ettik. Daha sonra aramızda kıskançlık ve aldatma konusu nedeniyle kavga çıktı. Ben ona vurdum. Daha önce de aramızda kavgalarımız oluyordu. Ardından yatak odasına geçtik ve yattık. Boğulması ne zaman oldu, bilmiyorum. Vurma olayından sonrasını hatırlamıyorum" dediği belirtildi.