Eda Nur Kaplan soruşturmasında bir tutuklama

Ankara'da intihar eden Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan ancak daha sonra serbest bırakılan şüpheli, savcılığın itirazı üzerine tutuklandı.

NTV Haber 11.08.2021 - 10:38

Eda Nur Kaplan soruşturmasında bir tutuklama

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Eda Nur Kaplan'ın intiharıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı

Eda Nur Kaplan'ın intiharıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı

Ankara'da 15'inci kattan atlayarak yaşamına son veren Eda Nur Kaplan'ın ölümüyle ilgili soruşturmada yeni gelişme yaşandı.

18 yaşındaki genç kıza cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından ''konutu terk etmeme'' adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

SAVCILIĞIN İTİRAZI ÜZERİNE TUTUKLANDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine zanlı ''nitelikli cinsel saldırı'' suçundan tutuklandı.

İKİNCİ ŞÜPHELİ DE GÖZALTINDA

Aynı suçlama ile aranan diğer zanlı da Ankara Asayiş Şube ekiplerince gözaltına alındı. Zanlının emniyet sorgusu sürüyor.

18 yaşındaki Eda Nur, intihar etmeden önce iki kişinin cinsel saldırısına uğradığını belirterek şikayetçi olmuştu.

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