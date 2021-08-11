Eda Nur Kaplan soruşturmasında bir tutuklama

Ankara'da 15'inci kattan atlayarak yaşamına son veren Eda Nur Kaplan'ın ölümüyle ilgili soruşturmada yeni gelişme yaşandı.



18 yaşındaki genç kıza cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından ''konutu terk etmeme'' adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

SAVCILIĞIN İTİRAZI ÜZERİNE TUTUKLANDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine zanlı ''nitelikli cinsel saldırı'' suçundan tutuklandı.

İKİNCİ ŞÜPHELİ DE GÖZALTINDA



Aynı suçlama ile aranan diğer zanlı da Ankara Asayiş Şube ekiplerince gözaltına alındı. Zanlının emniyet sorgusu sürüyor.

18 yaşındaki Eda Nur, intihar etmeden önce iki kişinin cinsel saldırısına uğradığını belirterek şikayetçi olmuştu.