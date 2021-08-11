Eda Nur Kaplan soruşturmasında bir kişi daha tutuklandı

Ankara'da 15'inci kattan atlayarak yaşamına son veren Eda Nur Kaplan'ın ölümüyle ilgili soruşturmada yeni gelişme yaşandı.



18 yaşındaki genç kıza cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli Y.G. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından ''konutu terk etmeme'' adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

SAVCILIĞIN İTİRAZI ÜZERİNE TUTUKLANDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine zanlı ''nitelikli cinsel saldırı'' suçundan tutuklandı.

GÖZALTI SAYISI 2'YE YÜKSELDİ



Eda Nur Kaplan'ın şikayetiyle 31 Temmuz'da gözaltına alındıktan sonra adli kontrolle serbest bırakılan diğer şüpheli M.A. ise hakkındaki arama kararına istinaden yeniden gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma kapsamında Eda Nur Kaplan'ın "cinsel saldırıya" uğradığı esnada otel odasında bulunan A.K. hakkında da gözaltı kararı verdi. Adresinde yakalanan şüpheli, Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

BİR KİŞİ DAHA TUTUKLANDI

DHA'da yer alan habere göre Eda Nur Kaplan'ın intiharıyla ilgili gözaltına alınan Y. G. ve M.A. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza mahkemesi tarafından 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. G



Gözaltına alınan diğer şüpheli A. K'.ya yurt dışı yasağı verilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

18 yaşındaki Eda Nur, intihar etmeden önce iki kişinin cinsel saldırısına uğradığını belirterek şikayetçi olmuştu.