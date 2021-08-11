Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen zanlı tutuklandı

Ankara'da intihar eden Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan ancak daha sonra serbest bırakılan zanlı savcılığın itirazı üzerine tutuklandı. Cinsel saldırı ile suçlanan ikinci zanlı da yeniden gözaltına alındı. 18 yaşındaki Eda Nur, intihar etmeden önce iki kişinin cinsel saldırısına uğradığını belirterek şikayetçi olmuştu.

11.08.2021 - 10:38

Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen zanlı tutuklandı

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