Eda Nur Kaplan'ı evine bırakan taksici konuştu

Ankara'da Eda Nur Kaplan (18), cinsel saldırıya uğradığını iddia edip Çankaya ilçesi Alacaatlı Mahallesi'ndeki bir sitenin 15’inci katından atlayarak intihar etmişti.

Eda Nur, intihar öncesi ise kendisine cinsel tacizde bulunduğunu ileri sürdüğü M.A. ile Y.G. hakkında da suç duyurusunda bulunmuştu.

Genç kızın cansız bedeni önceki gün toprağa verilirken, şüpheli M.A. ve Y.G.’nin yakalanması için polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

TAKSİCİ YAŞANANLARI ANLATTI

Kaplan’ı cinsel saldırıya uğradığı iddia edilen gün kaldığı otelden alarak Keçiören’deki evine bırakan taksi şoförü Ali Usta, o sabah şahit olduğu anları anlattı.

''ARAÇ İÇERİSİNDE SÜREKLİ AĞLIYORDU''



Eda Nur’un sürekli bir korku içerisinde olduğunu söyleyen taksici Ali Usta, “Taksiye binip Keçiören’e doğru gittiğimizde kız araç içerisinde ağlamaya başladı. Ne oldu diye sorduğumda, ‘Abi hatırlamıyorum, ne olduğunu hatırlamıyorum. Ben anneme ne diyeceğim?' diye ağlıyordu'' dedi.

Eda’yı ablasının kapıdan aldığını belirten Usta, ''Ablası, ‘Ben geldim, sen neden gelmedin?’ gibi cümleler kurdu. Kızın üzerinde hiçbir şey yoktu. Çantasını falan önceden ablası götürmüş. Bilinci yerinde değildi. Araç içerisinde sürekli ağlıyordu. Kolunu kaldıracak hali yoktu'' diye konuştu.

''KOLUNDA ÇİZİK VARDI''

Taksici, Eda Nur'un kolunda çizik ya da tırnak izine benzer deri soyulması olduğunu söyledi.

İDDİALARIN ODAĞINDAKİ OTEL KAPALI

Eda Nur'un kaldığı otelin ise kapıları kilitli halde. Müşterilerin hepsinin tahliye edildiği otelin baş şüpheli durumundaki sahipleri sırra kadem basmış durumda. Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.