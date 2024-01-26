Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan kimdir?

Recep Gürkan 1964 yılında Edirne İpsala’da doğdu. İlk ve orta öğrenimimi İpsala’da tamamladı. 1983 yılında Trakya Üniversitesi Edirne Eğitim Yüksekokulundan, 2001 yılında Anadolu Üniversitesi Sosyal bilimler bölümünden mezun oldu. 1998-2003 tarihleri arasında Edirne Milli Eğitim Müdürlüğünde, şube müdürlüğü ve milli eğitim müdür yardımcılığı görevlerinde bulundu.



2004 yılında Edirne Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon müdürlüğü görevi ile birlikte Edirne Valiliği Sınır Ötesi İş Birliği faaliyetleri ve Avrupa Birliği eğitim ve gençlik programlarında görev aldı. Ayrıca Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli valiliklerince kurulmuş bulunan Trakya Kalkınma Birliği Genel Sekreterliği görevini yürüttü. 2005 yılında Trakya Üniversitesi Genel Sekreterliği görevine atandı. 10 Mart 2011 tarihinde CHP Edirne Milletvekili Aday Adayı olmak için istifa etti. Üniversite Yönetim Kurulu ile Üniversite Senatosu raportörlüklerini yürüttü. Trakya Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Teknopark A.Ş. yönetim kurulu kurucu üyeliği yaptı.



Edirne Atatürkçü Düşünce Derneği, Edirne Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Edirne Kültür ve Yardımlaşma Derneği, Edirne Turizm Derneği, Edirne Fotoğraf Sanatı Derneği gibi birçok sivil toplum örgütünün kurucu üyelikleri ve yöneticiliklerinde bulundu.



1990-1995 yılları arasında Eğitim-İş Edirne İl Başkanlığı ile daha sonra kurulan Eğitim-Sen Genel Merkez kurucu üyesi ve yöneticisi olarak görev yaptı. 2010 yılında “Yılın En Başarılı Bürokrat” ödülünü aldı. 3 Nisan 2011 tarihinde yapılan üye bazında ön seçimde 1. sırada seçilerek CHP Edirne Milletvekili adayı oldu.



12 Haziran 2011 seçimlerinde CHP Edirne Milletvekili olarak seçildi. TBMM’de Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu üyesi olarak görev yaptı.



2013 yılı Mart ayında “yilineniyisi.com” tarafından düzenlenen ankette “Yılının Milletvekili” ödülünü almaya hak kazandı.



30 Mart 2014 tarihinde yapılan yerel seçimlerde CHP Edirne Belediye Başkanı olarak seçildi.



Gürkan, 31 Mart 2019 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde yeniden Edirne Belediye Başkanlığı görevine seçildi.



Evli olan Recep Gükan'ın, Eylem ve Yiğit adında iki çocuğu vardır.