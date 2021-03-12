Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'a 2 ay 15 gün hapis cezası

Edirne Belediye Başkanı CHP'li Recep Gürkan, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi bir türkü barda kadeh kaldırıp, şarkı söylediği görüntülerle ilgili 'suçu ve suçluyu övme'den tutuksuz yargılandığı davada 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Hükmün açıklanması geri bırakıldı.

DHA 12.03.2021 - 11:51

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'a 2 ay 15 gün hapis cezası

İlişkili Haberler

'Çok yüksek riskli' Edirne'de iki caddeye girişler bariyerlerle kapatıldı

'Çok yüksek riskli' Edirne'de iki caddeye girişler bariyerlerle kapatıldı

Edirne Valisi Canalp: İki ay hayırsız evlat olun

Edirne Valisi Canalp: İki ay hayırsız evlat olun

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın 15 Temmuz darbe girişimi gecesi bir türkü barda şarkı söylerken çekilen ve elinde kadehle, "36 yıl önce haberimiz yoktu, şimdi var. İçelim" dediği duyulan görüntülerle ilgili ''suçu ve suçluyu övme'' suçundan açılan davanın 5'inci duruşması Edirne 8'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

İKİ YIL HAPSİ TALEP EDİLDİ

İki yıl hapis istemiyle tutuksuz yargılanan Recep Gürkan'ın katılmadığı duruşmada, savcı sanığın iki yılla cezalandırılmasını talep etti.

Gürkan'ın avukatı Harika Taybıllı ise savcının mütalaasına karşı, "Unsurları yönünden suç oluşmamıştır. Müvekkilin beraatını talep ederiz" dedi.

2 AY 15 GÜN HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Mahkeme kısa süreli aranın ardından Başkan Gürkan'a 3 ay hapis cezası verdi. Ceza, sanığın  geleceği üzerindeki etkileri dikkate alınıp, 2 ay 15 güne indirildi. Hükmün açıklanması geri bırakıldı.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...