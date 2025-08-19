Edirne Belediye Başkanlığı memur alımı ilanı: İtfaiye eri ve zabıta memuru alımı başvuru tarihleri açıklandı

Edirne Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği ile Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru ve itfaiye eri alınacaktır. BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK? 20/10/2025 tarihinden 24/10/2025 tarihi mesai bitimine kadar, yukarıda sayılan belgeler ile birlikte, boy ve kilo ölçümünü yapmak üzere Babademirtaş Mah. Mimar Sinan Caddesi No:1 Merkez/EDİRNE adresinde bulunan Edirne Belediyesi Tarihi Ana Binasına şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır. Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:



İlan edilen boş zabıta memuru ve itfaiye eri kadrolarına atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 40 ıncı maddesi ile 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki şartlara sahip olmaları gerekmektedir;



Türk vatandaşı olmak,



Kamu haklarından mahrum bulunmamak,



Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,



Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,



Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

