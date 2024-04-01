Edirne Seçim Sonuçları 2024 Canlı: 31 Mart 2024 Türkiye Edirne Yerel Seçim Sonucu ve YSK İlçe İlçe Oy Sonuçları Son Dakika

Edirne Seçim Sonuçları - 31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları
31 Mart 2024 Edirne seçim sonuçları, Edirne ilçe ilçe seçim sonuçları, canlı seçim sonuçları ve hangi ilçede hangi partinin adayı önde gibi Edirne seçim gündemiyle ilgili tüm gelişmeler anlık ve canlı olarak secim.ntv.com.tr adresinden takip edilebilecek.
31 Mart 2024 Edirne yerel seçim sonuçları ve oy oranları anlık NTV Haber seçim canlı izle sayfasında olacak.
Edirne Belediye Başkanlığını CHP adayı Filiz Gencan Akın kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Filiz Gencan Akın 45 bin 958, AK Parti adayı Belgin İba 41 bin 943 oy aldı. (Açılan sandık oranı: Yüzde 99,49)
Edirne İLÇE İLÇE 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARINI ANLIK VE CANLI NASIL TAKİP EDERİM?
31 Mart 2024 Edirne seçim sonuçları, Edirne ilçe ilçe seçim sonuçları, canlı seçim haritası, 2024 seçimlerine ilişkin son dakika gelişmeleri, parti ve belediye başkan adayları seçim sonuçları secim.ntv.com.tr sayfasından anlık olarak takip edilebilecek.
Öte yandan NTV sosyal medya hesaplarından Edirne YSK seçim sonuçları anlık olarak dakika dakika paylaşılacak.
Edirne ilçe ilçe seçim sonuçları:
Merkez Seçim Sonuçları
Enez Seçim Sonuçları
Havsa Seçim Sonuçları
İpsala Seçim Sonuçları
Keşan Seçim Sonuçları
Lalapaşa Seçim Sonuçları
Meriç Seçim Sonuçları
Süloğlu Seçim Sonuçları
Uzunköprü Seçim Sonuçları
31 Mart 2024 Edirne Seçim Sonuçları Hangi Aday Önde?
Belgin İba Seçim Sonuçları
Hamdi Sedefçi Seçim Sonuçları
Nail Gün Seçim Sonuçları
Çiğdem Bora Seçim Sonuçları
Çetin Atla Seçim Sonuçları
Ali Yalçındağ Seçim Sonuçları
Aylin Hacaloğlu Seçim Sonuçları
Emre Gebeş Seçim Sonuçları
Serkan Konak Seçim Sonuçları
Ayla Şahbaz Seçim Sonuçları
Gökdeniz Altuntaş Seçim Sonuçları
Cem Özcan Seçim Sonuçları
Hava Aksoy Seçim Sonuçları
Filiz Gencan Akın Seçim Sonuçları
Tolga Zülka Seçim Sonuçları
Sabri Serin Seçim Sonuçları
Cemil Murat Dodanlı Seçim Sonuçları
Hikmet Sofu Seçim Sonuçları
Arif Köroğlu Seçim Sonuçları
Hanım Hülya Göçer Seçim Sonuçları
Tezcan Karakütük Seçim Sonuçları
Fatma Müzeyyen Oktay Seçim Sonuçları
Songül Çetinkaya Tül Seçim Sonuçları
OY PUSULALARI NE RENK?
Büyükşehir belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası "beyaz", il genel meclisi üyeliklerine ilişkin pusula "turuncu", belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası "mavi", belediye meclisi üyeliğine ilişkin oy pusulası ise "sarı" renkli olacak.
OY KULLANMA İŞLEMİ SAAT KAÇTA BİTECEK?
Güneşin doğuş ve batış saatlerine ilişkin değerlendirmelere göre, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis illerinde oy verme işlemi saat 16.00'da biterken; diğer illerde oy verme işlemi saat 17.00'ye kadar devam edecek.
BÜYÜKŞEHİR OLMAYAN İLLERDE NELER İÇİN OY VERİLECEK?
Büyükşehir olmayan illerde ise "il genel meclisi üyeliği", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ve "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy verilecek.
ÖNCE HANGİ OYLAR SAYILACAK?
Büyükşehirlerde, sırasıyla büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve muhtarlık, diğer illerde, sırasıyla belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık, seçimlerine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak.
PARTİLERİN OY PUSULASINDAKİ YERLERİ
Seçime katılacak siyasi partilerin oy pusulasındaki yerleri kurayla belirlendi. Kuradaki sırayla oy pusulasında partiler şöyle sıralandı:
Millet Partisi 26, MHP 31, HÜDAPAR 20, Yeni Türkiye Partisi 17, Gelecek Partisi 16, Sol Parti 3, Hak ve Özgürlükler Partisi 21, Memleket Partisi 5, Aydınlık Demokrasi Partisi 30, Demokratik Sol Parti 7, Adalet Birlik Partisi 23, Emek Partisi 19, Halkın Kurtuluş Partisi 13, Güç Birliği Partisi 25, Milli Yol Partisi 27, AK Parti 1, Yeniden Refah Partisi 8, Zafer Partisi 12, CHP 18, Ocak Partisi 22, Vatan Partisi 35, Saadet Partisi 34, Anavatan Partisi 6, Türkiye İşçi Partisi 32, Bağımsız Türkiye Partisi 15, Anadolu Birliği Partisi 11, Genç Parti 29, Demokrat Parti 24, Adalet Partisi 28, Demokrasi ve Atılım Partisi 33, İYİ Parti 2, Büyük Birlik Partisi 4, Türkiye Komünist Partisi 10, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) 9, Türkiye Komünist Hareketi 14.
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