Edirne Seçim Sonuçları 2024 Canlı: 31 Mart 2024 Türkiye Edirne Yerel Seçim Sonucu ve YSK İlçe İlçe Oy Sonuçları Son Dakika

Edirne Seçim Sonuçları - 31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları

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Edirne Belediye Başkanlığını CHP adayı Filiz Gencan Akın kazandı.



Kesin olmayan sonuçlara göre, Filiz Gencan Akın 45 bin 958, AK Parti adayı Belgin İba 41 bin 943 oy aldı. (Açılan sandık oranı: Yüzde 99,49)

Edirne İLÇE İLÇE 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARINI ANLIK VE CANLI NASIL TAKİP EDERİM?

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Öte yandan NTV sosyal medya hesaplarından Edirne YSK seçim sonuçları anlık olarak dakika dakika paylaşılacak.