Edirne sınırında donarak can verdi

Edirne sınırında iki göçmenden biri donarak can verdi.

Lalapaşa ilçesine bağlı Vaysal köyünde yaşayanlar, sınıra yakın arazide 2 kişiyi hareketsiz halde yatarken buldu.

İhbar üzerine jandarma harekete geçti.

Bölgeye giden ekipler, sınırı geçmeye çalışan kaçak göçmenlerden birinin donarak hayatını kaybettiğini belirledi.



Diğer göçmense donmak üzereydi. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Hava sıcaklığının gece sıfır ile 5 derece arasında olduğu Edirne'de ekipler, bölgede başka göçmenlerin bulunup bulunmadığını araştırıyor.