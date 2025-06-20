Edirne Vali Yardımcısı Erdoğan Beypınar hayatını kaybetti
Edirne Vali Yardımcısı Erdoğan Beypınar kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Edirne Vali Yardımcısı Erdoğan Beypınar, bu akşam saatlerinde rahatsızlanarak Sultan 1’inci Murat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kalp krizi geçirdiği belirlenen Beypınar, yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Beypınar, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Edirne Valiliği, Beypınar’ın ölümünün ardından başsağlığı mesajı yayımladı.
Mesajda, “Kıymetli meslek büyüğümüz, abimiz, Vali Yardımcımız Erdoğan Beypınar’ı ani bir kalp krizi sonucu kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kıymetli büyüğümüze Allah’tan rahmet ailesine, yakınlarına, sevenlerine sabırlar diliyoruz. Mekanı cennet olsun" ifadeleri kullanıldı.
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