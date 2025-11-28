Edirne Valiliği’nden sahte sosyal medya hesabı uyarısı
28.11.2025 00:51
DHA
Edirne Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, sosyal medyada valilik adına sahte hesap açılarak, bazı kullanıcılarla iletişime geçildiği uyarısı yapıldı.
Edirne Valiliği’nin açıklamasında, sosyal medya platformlarında valilik adına oluşturulan sahte bir hesaptan bazı kullanıcılarla iletişime geçildiğinin tespit edildiği kaydedilerek, “Konuya ilişkin yasal işlemler başlatılmış olup, söz konusu hesabın Edirne Valiliği ile hiçbir bağlantısı bulunmamaktadır. Herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına resmi hesaplarımız dışında paylaşım ve hesaplara itibar edilmemesi önemlidir” ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, Edirne Valiliği'nin resmi sosyal medya hesabı linklerine de yer verildi.