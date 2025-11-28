Edirne Valiliği’nden sahte sosyal medya hesabı uyarısı

Edirne Valiliği’nin açıklamasında, sosyal medya platformlarında valilik adına oluşturulan sahte bir hesaptan bazı kullanıcılarla iletişime geçildiğinin tespit edildiği kaydedilerek, “Konuya ilişkin yasal işlemler başlatılmış olup, söz konusu hesabın Edirne Valiliği ile hiçbir bağlantısı bulunmamaktadır. Herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına resmi hesaplarımız dışında paylaşım ve hesaplara itibar edilmemesi önemlidir” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Edirne Valiliği'nin resmi sosyal medya hesabı linklerine de yer verildi.