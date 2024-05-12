Edirne Valiliği’nden tiny house genelgesi: “İzin verilmeyecek”

ABD’de ortaya çıkan tiny house akımı, son dönemde Türkiye’de de yaygınlaşmaya başladı. Edirne Valisi Yunus Sezer, kıymetli tarım arazilerini korumak amacıyla, tiny house ve kaçak yapılar üzerindeki denetimlerin sıkılaştırılacağını açıkladı. “Her geldiğimde burada mantar gibi türüyorlar.” diyen Vali Sezer, muhtarlıklara bu konuda genelge gönderildiğini, tiny house ya da kaçak yapılara müsaade edilmeyeceğini söyledi.

Edirne Valiliği’nden tiny house genelgesi: “İzin verilmeyecek”

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Valisi Yunus Sezer, Edirne’nin kıymetli tarım arazilerini korumak maksadıyla tiny house (küçük ev) ve kaçak yapılara izin vermeyeceklerini söyledi.

Sezer, Keşan ve Enez bölgesinde incelemede bulundu.

İncelemelerinin ardından gazetecilere açıklama yapan Sezer, bölgedeki tüm muhtarlara genelge gönderdiklerini, tiny house ya da kaçak yapılara müsaade edilmeyeceğini kesin bir dille anlattıklarını söyledi.

Edirne Valiliği’nden tiny house genelgesi: “İzin verilmeyecek” - 1 Edirne Valisi Yunus Sezer

"ALTYAPISINI YAPIYOR ÖNÜNE BİR DE HAVUZ YAPIYOR"

Tiny house yapılarının giderek arttığını ifade eden Sezer, şunları kaydetti:

“Her geldiğimde burada mantar gibi türüyorlar. Bu tiny house adı altında 'römork' diyor adam 'plakası var' diyor ama bakıyorsun aracı koyuyor oraya, altyapısını yapıyor önüne bir de havuz yapıyor. Bu hafta 40 tane kaldırdık. Bundan sonra da bunlara müsaade etmeyeceğiz. Çünkü hukuki değil yaptıkları. Burada tarım arazilerimiz çok değerli, burası turizm bölgesi.

Buranın sağlıksız bir şekilde yapılaşmasına izin vermememiz lazım. Gelecek nesillere, evlatlarınıza güzel bir Saros Körfezi, güzel bir Keşan, güzel bir Enez bırakalım. Hayır duasıyla yad etsinler. Şimdi herkese müsaade edersek bunun altından kalkamayız. Bununla ilgili hukuki gerekçelerimiz de var.”

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