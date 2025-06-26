Edirne ve Bilecik'te orman yangınları: Müdahaleler sürüyor

Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı Ömeroba köyünde çıkan yangın, 2 uçak ve 50'den fazla personelle söndürülmeye çalışılıyor



Ömeroba köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Edirne Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Yangına 2 yangın söndürme uçağı, çok sayıda arazöz, su tankeri ve 50’den fazla personelle müdahale ediliyor.



Rüzgarın etkisiyle yayılan alevlerin kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.



Söndürme çalışmalarına çevre ilçelerden de destek ekipleri gönderildi.