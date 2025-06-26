Edirne ve Bilecik'te orman yangınları: Müdahaleler sürüyor
Edirne'nin Lalapaşa ve Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı Ömeroba köyünde çıkan yangın, 2 uçak ve 50'den fazla personelle söndürülmeye çalışılıyor
Ömeroba köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Edirne Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yangına 2 yangın söndürme uçağı, çok sayıda arazöz, su tankeri ve 50’den fazla personelle müdahale ediliyor.
Rüzgarın etkisiyle yayılan alevlerin kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.
Söndürme çalışmalarına çevre ilçelerden de destek ekipleri gönderildi.
BİLECİK'E 4 HELİKOPTER GÖNDERİLDİ
Bilecik'in Gölpazarı ilçesi Gölpazarı Dokuzlar Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, 4 helikopter, 7 arazöz, 3 su tankeri, 6 ilk müdahale aracı ve 73 personelle yangını kontrol altına almaya çalışıyor.
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