Edirne ve Kırıklareli'nde onlarca göçmen yakalandı
Edirne ve Kırklareli'nde 22 düzensiz göçmen yakalandı.
Arşiv
Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 14 yabancı uyruklunun yasa dışı yollarla yurda girdiğini tespit etti. Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri de il genelinde 8 düzensiz göçmeni yakaladı. İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
- Etiketler :
- Düzensiz Göçmen
- Türkiye
- Yurt Haber